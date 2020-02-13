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مرأة

مقرمشة زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية مثل المحترفين

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يطلق عليها لقمه القاضي وزلابيه وهي من أشهر الوجبات التى يرغب بها الكبار والصغار، واليكم طريقة عمل الزلابية مقرمشة كالتي تُباع بالمحلات.


المقادير
2 كوب دقيق
2 كوب ماء
ملعقة نشا كبيرة
ملعقة خميرة صغيرة
ملعقة سكر صغيرة
ربع ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير:

- نخلط الدقيق والملح والسكر والنشا والخميرة والفانيليا مع بعضهم البعض جيدًا فى إناء متوسط الحجم وعميق.
- نضيف الماء تدريجيًا على العجينة ونستمر فى التقليب لغايه ما نوصل ل عجينة ثقيله اخف شويه من الكيك.
نترك عجينة الزلابية تختمر لمدة ساعة ونصف تقريبًا
- بعد تخمر العجينة نقلبها وهتلاحظي أن قوامها بقي اثقل

طريقة تحمير الزلابية فى الزيت

- نشكل العجينه كرات في زيت غزير لحد ما تتحمر وخرجيها على الشربات البار.

- يتم تخريجها من الزيت نصف سوى ونتركها قليلًا ثم نعيد الزلابية للزيت الساخن مرة اهرى اللون الذهبى ومن ثم اخراج الزلابية من الزيت إلى الشربات البارد.
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