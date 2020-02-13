مقرمشة زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية مثل المحترفين

يطلق عليها لقمه القاضي وزلابيه وهي من أشهر الوجبات التى يرغب بها الكبار والصغار، واليكم طريقة عمل الزلابية مقرمشة كالتي تُباع بالمحلات.
المقادير
2 كوب دقيق
2 كوب ماء
ملعقة نشا كبيرة
ملعقة خميرة صغيرة
ملعقة سكر صغيرة
ربع ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة التحضير:
- نخلط الدقيق والملح والسكر والنشا والخميرة والفانيليا مع بعضهم البعض جيدًا فى إناء متوسط الحجم وعميق.
- نضيف الماء تدريجيًا على العجينة ونستمر فى التقليب لغايه ما نوصل ل عجينة ثقيله اخف شويه من الكيك.
نترك عجينة الزلابية تختمر لمدة ساعة ونصف تقريبًا
- بعد تخمر العجينة نقلبها وهتلاحظي أن قوامها بقي اثقل
طريقة تحمير الزلابية فى الزيت
- نشكل العجينه كرات في زيت غزير لحد ما تتحمر وخرجيها على الشربات البار.
- يتم تخريجها من الزيت نصف سوى ونتركها قليلًا ثم نعيد الزلابية للزيت الساخن مرة اهرى اللون الذهبى ومن ثم اخراج الزلابية من الزيت إلى الشربات البارد.
المقادير
2 كوب دقيق
2 كوب ماء
ملعقة نشا كبيرة
ملعقة خميرة صغيرة
ملعقة سكر صغيرة
ربع ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة التحضير:
- نخلط الدقيق والملح والسكر والنشا والخميرة والفانيليا مع بعضهم البعض جيدًا فى إناء متوسط الحجم وعميق.
- نضيف الماء تدريجيًا على العجينة ونستمر فى التقليب لغايه ما نوصل ل عجينة ثقيله اخف شويه من الكيك.
نترك عجينة الزلابية تختمر لمدة ساعة ونصف تقريبًا
- بعد تخمر العجينة نقلبها وهتلاحظي أن قوامها بقي اثقل
طريقة تحمير الزلابية فى الزيت
- نشكل العجينه كرات في زيت غزير لحد ما تتحمر وخرجيها على الشربات البار.
- يتم تخريجها من الزيت نصف سوى ونتركها قليلًا ثم نعيد الزلابية للزيت الساخن مرة اهرى اللون الذهبى ومن ثم اخراج الزلابية من الزيت إلى الشربات البارد.