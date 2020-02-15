وزيرة الصناعة: مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع التكتلات الاقتصادية والدول الأخرى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنها تسعى خلال اجتماعاتها مع قيادات الوزارة إلى العمل على تغيير ما سبق إذا كان سلبيا، والمضي واستكمال الإيجابيات منه، لافتا إلى أنها لن تنتظر أن يتباطأ أحد فى تنفيذ عمله والانتهاء من ملفاته بالوزارة، حيث إنه لا وقت لمنح الفرص.









وقالت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، السبت: "بالنسبة للمعارض الخارجية، تم تخصيص 125 مليون جنيه لمدة 6 أشهر من قبل مجلس الوزراء"، مشيرة إلى أنه سيتم التنوع فى تخصيص دعم الدولة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح باب جديد للتصدير.

وأضافت أن المعارض ستكون منفذا حقيقيا لزيادة صادرات مصر، وعدد الشركات المصدرة، مشيرا إلى أنه تتم دراسة ومراجعه شاملة لجميع الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع للتكتلات الاقتصادية والدول الأخرى.

وأوضحت أنه تم التواصل مع بعض الجهات المعنية بتلك التكتلات الاقتصادية، خاصة أن هناك بعض الاتفاقيات لم تستفد منها مصر بشكل جيد.