تعليق عمرو دياب على اعتزال أيمن بهجت قمر تأليف الأغاني

وجه الفنان عمرو دياب رسالة على الهواء لصديقه أيمن بهجت قمر بعد تفاجئه بإعلان اعتزاله في كتابة الأغاني «أيمن بهجت قمر أعرفه منذ 1998، وأول أغنية لسه بتحبه يا قلبي هو اللي عملهالي، وأخر أغنية كتبها مهرجان».





وقال «عمرو دياب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» إن أيمن بهجت قمر من أفضل الشعراء الذين عملوا السنوات الأخيرة، مضيفا أنه يعتقد أن قرار الاعتزال صعب ويجب التحقيق منه الأول خاصة أنه شاعر ناجح في مجال الفن بشكل عام.





وأوضح «عمرو دياب» أن أغاني أيمن بهجت قمر القديمة الكل يرددها في كل مكان بالعالم، مشيرا إلى أن أيمن بهجت قمر هو المؤثر الأول في الـ 20 عاما الماضية، موجها التحية للفنان محمد هنيدي ومحمد ثروت.





وكان المؤلف أيمن بهجت قمر فجر مفاجأة من العيار الثقيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وقرر أن يعتزل كتابة الأغانى.





وقال أيمن بهجت قمر: " بقالي فتره بفكر جديا في اللي هقوله أنا قررت أن أغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وهعتزل تأليف الاغاني".





وأضاف أيمن بهجت قائلا: "هنتج بس وهكتب افلام ومسرح بس انا بقالي ٢٨ سنه بكتب اغاني وطول الوقت في توتر.. عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده" .



