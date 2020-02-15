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عمرو دياب يتحدث عن دينا الشربيني: دعم شريك الحياة في النجاح أفضل هدية

السبت 15/فبراير/2020 - 11:47 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الفنان عمرو دياب إن أفضل هدية حصل عليها من الفنانة دينا الشربيني في عيد الحب أنه يستطيع أن يقدم إنتاجا جيدا وهذا أهم شيء في حياته، موضحا أن مساعدة شريك الحياة ودعمه هي أهم شيء لاستمرار النجاح، قائلا «مش تديني وردة حمرا واديها وردة بيضاء».


واضاف «عمرو دياب»، إن فريق العمل يتعب معه بسبب شدة المهام، خاصة ليلة نزول الأغاني، موضحًا أنه يترك مساحة الرأى للجمهور لأنه هو الذي يحكم في النهاية.


وتابع «عمرو دياب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن السبب الحقيقي في نجاحه خلال السنوات الأخيرة النزول للجمهور والجلوس معهم ليعرف ميولهم في الأغاني وما يحبونه في الموسيقى.

وأوضح «عمرو دياب» أنه يفضل طوال الوقت التواصل مع الجمهور لأنه شيء مهم خاصة أن الجمهور اعتاد على حضوره دائمًا والتواجد معهم بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الساحة كبيرة للجميع واختلاف الأشكال الموسيقية متواجدة طوال عمرها.

وكان عمرو دياب طرح منتصف ليل الأربعاء 12 فبراير ألبومه سهران والذي ضم 12 أغنية جديدة وذلك عبر خدمة إحدى شركات المحمول. 

ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب الأغنيات عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب خلال الساعات القادمة.
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