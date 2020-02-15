عمرو دياب يتحدث عن دينا الشربيني: دعم شريك الحياة في النجاح أفضل هدية

قال الفنان عمرو دياب إن أفضل هدية حصل عليها من الفنانة دينا الشربيني في عيد الحب أنه يستطيع أن يقدم إنتاجا جيدا وهذا أهم شيء في حياته، موضحا أن مساعدة شريك الحياة ودعمه هي أهم شيء لاستمرار النجاح، قائلا «مش تديني وردة حمرا واديها وردة بيضاء».
واضاف «عمرو دياب»، إن فريق العمل يتعب معه بسبب شدة المهام، خاصة ليلة نزول الأغاني، موضحًا أنه يترك مساحة الرأى للجمهور لأنه هو الذي يحكم في النهاية.
وتابع «عمرو دياب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن السبب الحقيقي في نجاحه خلال السنوات الأخيرة النزول للجمهور والجلوس معهم ليعرف ميولهم في الأغاني وما يحبونه في الموسيقى.