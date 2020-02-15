عمرو دياب يتحدث عن دينا الشربيني: دعم شريك الحياة في النجاح أفضل هدية

وأوضح «عمرو دياب» أنه يفضل طوال الوقت التواصل مع الجمهور لأنه شيء مهم خاصة أن الجمهور اعتاد على حضوره دائمًا والتواجد معهم بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الساحة كبيرة للجميع واختلاف الأشكال الموسيقية متواجدة طوال عمرها.