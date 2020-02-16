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تكنولوجيا

لهواتف أندرويد.. كيف ترسل وتستقبل الأموال من خلال واتساب.. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:01 م
لهواتف أندرويد..
لهواتف أندرويد.. كيف ترسل وتستقبل الأموال من خلال واتساب
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ندى على
في الفترة الأخيرة قامت شركة فيسبوك بإضافة  العديد من الخصائص والمزايا على تطبيق المراسلة الفورى  WhatsApp " واتساب"، ومن هذه المزايا التى قدمها التطبيق لمستخدميه إرسال واستقبال الأموال عن طريق واتساب. 

وذكر موقع  WCCFtech  أسهل طريقة يمكن للمستخدمين اتباعها لإجراء المعاملات المالية على التطبيق، وتفعيل هذه الخاصية بطريقة يدوية. 

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد

الخطوة الثانية: حدد النقاط الأفقية الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة ثم اضغط على  Payments أو الدفع، حيث ستظهر أمامك شاشة لتحديد قيمة الدفع. 

الخطوة الثالثة: يجب عليك معرفة إذا كنت تفعل هذا الأمر للمرة الأولى، ستظهر أمامك أنك ليس لديك تاريخ لعمليات الدفع من قبل، وعيلك بدء العملية عن طريق اضافة قيمة دفع التى تريدها.  

الخطوة الرابعة: حدد قبول واستمرار للبدء  في العملية 

الخطوة الخامسة: اختر البنك الذى تقوم بإجراء تعاملاتك المالية معه

الخطوة السادسة : تأكد من أن حساب البنك الخاص بك الذى قمت بتحديده متصل برقم هاتفك الحالى والمفعل على الواتساب، وسيكون عليك السماح لواتساب لطلب الإذن للحصول على المكالمات والرسائل في هذه النقطة. 

الخطوة السابعة : إذا كان لديك أكثر من حساب بنكى، عليك التأكد من تحديد حساب البنك الموجود عليه رقم هاتفك المفعل على واتساب.، وإذا لم يكن الوضع كذلك فعليك مسح هذا الحساب البنكى، وإعادة العملية. 

الخطوة الثامنة: يجب التأكد من الرجوع مرة أخرى لصفحة الدفع، ورؤية ما إذا كانت العملية قد تمت بنجاح أم لا. 

وبهذه الخطوات يمكنك إرسال واستقبال الأموال بشكل طبيعى، وسيكون عليك فتح شات الواتساب والضغط على paperclip الموجودة بجانب الكاميرا، ثم ستظهر لك قائمة جديدة. 

اضغط على Payment أو الدفع والموجودة على الشاشة. 
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