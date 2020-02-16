شاهد.. ملكة جمال أطفال روسيا تتألق بالملابس المصرية

استطاعت فتاة جميلة، أن تحقق إنجازًا رغم صغر سنها، لتكون أول طفلة مصرية وعربية تحصل على لقب ملكة جمال أطفال روسيا، وهي أول مرة تحدث فى تاريخ روسيا، أن تحصل فتاة من أب مصرى على كأس ملكة جمال روسيا.





وحصلت الطفلة "تيا حمدي حسن" ذات الـ 5 سنوات، على المركز الأول في مسابقة ملكات جمال الأطفال الروسية، حيث اشتركت ضمن المسابقة التي تقدم لها 350 ألف طفل على مستوى الدولة، ونجحت الفتاة المصرية في التفوق عليهن جميعًا.





وُلدت "تيا" من أب مصري وأم روسية، ومنذ صغرها لفتت انتباه كل من يراها بجمالها، خاصة أنها بالغة الجمال ويغلب عليها خفة الدم المصرية، حيث تم اختيارها للعمل في قطاع الإعلانات في التليفزيون الروسي.





وانضمت "تيا" إلى نادي تنمية الطفولة المبكرة في روسيا لتنمية مهاراتها، وعندما بلغت من العمر عامين بدأت دراسة اللغة الإنجليزية وبعد نصف عام آخر بدأت تعلم اللغة العربية.





وإلى جانب جمالها تتميز "تيا" بالذكاء الشديد، حيث بدأت في سن الثالثة بدراسة الحساب والمنطق، وتدرس الموضة والأزياء لتنمية مهاراتها، كما أنها تحب الرقص الإيقاعي والغناء.





وتستعد الطفلة صاحبة الموهبة الربانية حاليا، للاشتراك بمسابقة "ملكة جمال الكون"، والتي تفوز بها الفتاة الأجمل في العالم، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدأ التصويت الإلكتروني للمسابقة من الشهر الجاري إلى 22 يونيو القادم، ويتم الإعلان عن الفائزة في 30 يونيو.



