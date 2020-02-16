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ديني

"البحوث الإسلامية" يعقد مقابلات شخصية لاختيار كوادر متميزة من وعاظ الأزهر لبعثات شهر رمضان إلى دول العالم

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:42 م
البحوث الإسلامية
"البحوث الإسلامية"
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أمل فوزي
عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم الأحد، المقابلات الشخصية لوعاظ الأزهر الشريف المتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحال، ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية التي عُقدت في وقت سابق، وذلك لاختيار أفضل الكوادر التي تمثل مصر والأزهر الشريف في الخارج، وذلك بحضور وكيل الأزهر ورئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث وعمداء من كليات جامعة الأزهر.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن المقابلات الشخصية تأتي كمرحلة ثالثة بعد الاختبارات التحريرية والشفوية ضمن مراحل اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري، وذلك لضمان اختيار أفضل الكفاءات العلمية والدعوية التي سيتم إرسالها إلى دول العالم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من تلك البعثات، ونشر المنهج الوسطي للأزهر الشريف.
 
أضاف عياد أن لجان المقابلات شارك فيها قيادات الأزهر الشريف لضمان الشفافية الكاملة والمصداقية التامة في اختيار أفضل النماذج من وعاظ الأزهر للقيام بدور توعوي مهم يحقق رسالة الأزهر وينشر المفاهيم الصحيحة بين الناس في مختلف دول العالم، حيث ركزت المقابلة التي عقدت اليوم على السمات الشخصية والفكرية والقدرة الذاتية على القيام بالمهام المنوط بها المتقدمين بما يحقق الهدف من إرسال مبعوثي الأزهر إلى الخارج.

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