فائزة بجائزة الدولة للهيئات والأفراد: كنت فخورة بالتكريم.. والعلماء في حاجة لدعم أكبر

قالت الدكتورة عبير احمد قدري استاذ طب طبيعي وتأهيلي عين شمس ،الحاصلة على جائزة الدولة للهيئات والافراد ، إنها شعرت بالفخر لحصولها على الجائزة فتشعر بقيمة ما قامت به من خلال التكريم حيث يشعر العلماء بقيمة العمل والمجهود الذي يقومون به.





واضافت قدري أنها قدمت ابحاث في عدة مجالات كانت تندرج جميعها تحت خدمة الإعاقة في المجتمع المصري والتأهيل سواء على الجانب البدني أو النفسي، مشيرة إلى أن مصر تتقدم في مجال البحث العلمي وأصبح هناك فرصة أكبر للعلماء للتطور، ولكنهم مازالوا في حاجه إلى دعم نفسي ومادي ومعنوي كبير .





وكانت قد عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، احتفالية تسليم أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى للسادة الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018.





وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري والذي يحضره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والعلماء المكرمين الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018، والتي منحهم إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم في أغسطس 2019.



