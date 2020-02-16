AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جهود وزارة الصحة في التعامل مع العائدين من ووهان داخل الحجر الصحي.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيلم وثائقي يبرز جهودها  في التعامل مع المصريين العائدين من ووهان الصينية من داخل الحجر الصحي.


وتتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان غدا الاثنين لمحافظة مطروح تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان غدا الاثنين لمحافظة مطروح للاطمئنان على صحة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي لهم بعد انقضاء فترة الحجر الصحي لهم.


وأعلنت الدكتورة هالة زايد  عن آخر تطورات الحالة الصحية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية والمودعين في الحجر الصحي بمحافظة مطروح، والبالغ عددهم 308 جاءت نتائجهم سلبية.

  

وأضافت هالة زايد في تصريحات صحفية، أن المصريين العائدين من ووهان الصينية في الحجر الصحي، أجرت عليهم أكثر من 3 آلاف كشف ومتابعة.


وتابعت: "مستشفى الحجر الصحي مجهز على اعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للمصريين العائدين من ووهان، و100% من النفايات التي تخرج من المصريين العائدين من ووهان الصينية تعتبر نفايات خطرة ويتم التخلص منها بطريقة آمنة جدا".


وأشارت إلى أن من يتم الاشتباه بإصابته بالفيروس؛ سيتم ترحيله الى المعسكر، أما الذي سيتم التأكد من إصابته؛ فسيتم حجزه في هذا المستشفى.


وأضافت وزيرة الصحة، أنه تجرى فحوصات طبية شاملة للمصريين العائدين من ووهان ، وبعد الاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا سيغادرون الحجر الصحي


وتابعت، أن الشاب الأجنبي الحامل لفيروس كورونا، لم يتم حجزه فى الحجر الصحي بمطروح مع المصريين العائدين من ووهان الصينية، ولكن تم عزله فى المستشفى، مضيفة أن المستشفى فى مكان آخر.


وأفادت زايد، أن هناك عيادات لكل التخصصات في مستشفى الحجر الصحي لإجراء الفحوصات الطبية على المصريين العائدين من ووهان، وهناك مواطن مصاب بفيروس سي بين المصريين العائدين من  ووهان الصينية".



وأوضحت وزيرة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية تمدنا بالاحتياجات والكواشف الخاصة بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تكشف سبب اختيار مطروح لاستقبال المصريين العائدين من الصين..فيديو

أحمد موسى يكشف سر اختيار مطروح كي تكون مكان الحجر الصحي للمصريين العائدين من ووهان.. فيديو

وزيرة الصحة توضح سبب اختيار مطروح مقرا للحجر الصحي للمصريين العائدين من ووهان

هالة زايد تكشف آخر التطورات الصحية للمصريين العائدين من ووهان.. فيديو

مصر خالية من كورونا.. وزيرة الصحة: حملات توعية للطلاب والمدرسين.. فيديو

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر

ترشيحاتنا

«مش ملعب السلام بتاعكوا».. مرتضى منصور يسخر من بيانات الأهلي بشأن مباراة صن داونز ..فيديو

يوم عيد ميلاده.. تعرض وكيل لجنة الشباب بالبرلمان لوعكة صحية

#قاطعوا_محمد_رمضان يتخطى 300 ألف فى 3 أيام

مرتضى منصور: الزمالك والترجي على استاد القاهرة بحضور 30 ألفا.. والجنايني خارج القصة ..فيديو

إسماعيل يوسف: هذا اللاعب أتمنى انتقاله من الأهلي إلى الزمالك.. تعرف عليه

إخلاء سبيل 75 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد