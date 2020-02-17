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برلمان

اسكان البرلمان:المقاولات المصرية وصلت للعالمية بسبب مشروع الضبعة النووية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:46 ص
الضبعة النووية
الضبعة النووية
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فريدة محمد

أعتبر المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة اعلان شركة أتوم ستروي أكسبورت القسم الهندسي لشركة روساتوم النووية الروسية عن اختيار ثلاث شركات مصرية من إجمالي 10 شركات مقاولات  تقدمت للفوز بثلاث مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بمثابة شهادة عالمية على نجاح وتألق شركات المقاولات المصرية عالميا وعلى قدرتها وكفاءتها فى الدخول فى مثل هذه المشروعات العالمية.

وتقدم " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم بالتهنئة القلبية لشركة "بتروجيت" بعد فوزها بمناقصة تنفيذ مجمع الأعمال خلال الفترة التحضيرية لبناء منشآت الموقع في محطة الضبعة النووية ولشركة حسن علام بعد فوزها بمناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة لمحطة الضبعة النووية ولشركة المقاولون العرب بعد حصولها على مناقصة التسوية الرأسية للأقسام أرقام 1 و5 و8، وذلك لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا للجدول الزمني المتوافق عليه.

تجدر الاشارة الى أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة.
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