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تكنولوجيا

شاهد.. تسريب أول صورة لـ Google Pixel 5

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشر موقع فون آرينا التقنى أول صورة مسربة لأيقونة جوجل المنتظرة، وهو هاتف Google Pixel 5 الذى سيصدر لعشاق الهواتف العاملة بنظام أندرويد قبل إنتهاء النصف الأول من العام الجارى.

وظهر Google Pixel 5 بتصميم جديد تمامًا، حيث يأتى بكاميرا أساسية ثلاثية باللون الأسود، وهو الأمر الذى يكشف عن إهتمام جوجل يتقديم تجربة تصوير مميزة لمستخدمى هواتفها.

ويأتى Google Pixel 5 ضمن فئة الهواتف الذكية الرائدة الـ Flagship، ويتم الآن إختباره بصورة مكثفة قبل طرحه، لمحاولة العودة للمنافسة فى السوق بقوة بعدما فشل شقيقه الأكبر Pixel 4 فى تحقيق أكثر مبيعات بالأسواق بالعام الماضى

يذكر أن Pixel 4 يأتى بشاشة قياس 6.23 بوصة بدقة OLED، مع معالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 855، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية إضافة كارت.

ولعشاق التصوير يحتوى Pixel 4 على كامبرا ثلاثية قوية بدقة 16 و 12.2 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 و 5 ميجابيكسل.

واستغنت جوجل عن منفذ سماعة الراس التقليدى قياس 3.5 ميلليمتر، وأبقت على قارى البصمة التقليدى، بالإضافة لقارئ بصمة الوجه، ويعمل Pixel 4 بنظام أندرويد 10 الجديد، مع بطارية سعة 2900 ميللى أمبير.
شاهد.. تسريب أول صورة لـ Google Pixel 5
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