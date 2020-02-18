شاهد.. تسريب أول صورة لـ Google Pixel 5





وظهر Google Pixel 5 بتصميم جديد تمامًا، حيث يأتى بكاميرا أساسية ثلاثية باللون الأسود، وهو الأمر الذى يكشف عن إهتمام جوجل يتقديم تجربة تصوير مميزة لمستخدمى هواتفها.





ويأتى Google Pixel 5 ضمن فئة الهواتف الذكية الرائدة الـ Flagship، ويتم الآن إختباره بصورة مكثفة قبل طرحه، لمحاولة العودة للمنافسة فى السوق بقوة بعدما فشل شقيقه الأكبر Pixel 4 فى تحقيق أكثر مبيعات بالأسواق بالعام الماضى





يذكر أن Pixel 4 يأتى بشاشة قياس 6.23 بوصة بدقة OLED، مع معالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 855، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية إضافة كارت.

ولعشاق التصوير يحتوى Pixel 4 على كامبرا ثلاثية قوية بدقة 16 و 12.2 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 و 5 ميجابيكسل.





واستغنت جوجل عن منفذ سماعة الراس التقليدى قياس 3.5 ميلليمتر، وأبقت على قارى البصمة التقليدى، بالإضافة لقارئ بصمة الوجه، ويعمل Pixel 4 بنظام أندرويد 10 الجديد، مع بطارية سعة 2900 ميللى أمبير.



نشر موقع فون آرينا التقنى أول صورة مسربة لأيقونة جوجل المنتظرة، وهو هاتف Google Pixel 5 الذى سيصدر لعشاق الهواتف العاملة بنظام أندرويد قبل إنتهاء النصف الأول من العام الجارى.