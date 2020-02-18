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توك شو

أخبار التوك شو.. غسان سلامة: الوضع في ليبيا هش.. فوز ساحق لـ محمد أبو العينين فى انتخابات البرلمان التكميلية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:01 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ريهام فيكتور
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

أكد غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أنه سيتم عقد اجتماع الشهر القادم لمتابعة ما وصلت إليه الأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الموقف على الأرض والهدنة أصبحت هشة جدًا وغالبًا انتهت لأنه مازالت هناك هجمات جديدة تحدث على الأراضي الليبية.

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات التكميلية تمت داخل 87 لجنة بدائرة شرطة الجيزة، و53 لجنة بدائرة مركز شرطة ملوى، لافتًا إلى أن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ووكلاء المرشحين تابعوا الانتخابات جيدًا.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ قليل، إنه تقدم أحد المرشحين بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتم فحص التظلم، وقرر مجلس إدارة الهيئة قبوله شكلًا أو رفضه موضوعًا و إخطار المتظلم.

مصنع 300 الحربي: إنتاج المسامير الطبية فى مصر بجودة عالمية

قال المهندس طارق أحمد عزت، رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربي، إن المصنع يعمل على تصنيع المسامير الطبية؛ لافتًا إلى أنها تجربة ممتازة تعطي ثقة في المصنع ومعداته.

شاهد.. اندلاع حريق هائل بسوق تجارية في أذربيجان





عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات خاصة لاندلاع حريق هائل بسوق تجارية في أذربيجان. 

وأصيب 10 أشخاص نتيجة حريق هائل في أكبر مركز للتسوق في عاصمة أذربيجان باكو. 


شاهد.. كلمة وزير التعليم العالي في معرض التعليم الدولي إيديوجيت 2020

 قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تعمل جاهدة على لوصيل بنية تحتية معلوماتية للجامعات الحكومية المجانية في خلال سنتين من الآن.


وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته في فعاليات معرض التعليم الدولي "إيديوجيت 2020"، أن إدخال بنية تحتية معلوماتية في الجامعات المصرية يجعلها تستطيع تقديم الخدمات التي تحولها إلى جامعات ذكية ومتطورة.

اعرف إزاى تفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا العادية

قال الدكتور محمد عيد الضبع، مدير مستشفى صدر العباسية، إن وزارة الصحة المصرية ممثلة فى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، قاما بدور كبير لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ولا بد من الإشادة بهذا الدور أمام الجميع.


وأضاف الدكتور محمد عيد الضبع، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن الإجراءات الاحترازية تمت منذ أول يوم في الإعلان بصفة رسمية عن وجود فيروس كورونا، لافتا إلى أن الإجراءات كانت متبعة فى كل الموانئ البحرية والبرية والجوية.













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