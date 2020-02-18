أخبار التوك شو.. غسان سلامة: الوضع في ليبيا هش.. فوز ساحق لـ محمد أبو العينين فى انتخابات البرلمان التكميلية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





أكد غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أنه سيتم عقد اجتماع الشهر القادم لمتابعة ما وصلت إليه الأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الموقف على الأرض والهدنة أصبحت هشة جدًا وغالبًا انتهت لأنه مازالت هناك هجمات جديدة تحدث على الأراضي الليبية.





قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إن الانتخابات التكميلية تمت داخل 87 لجنة بدائرة شرطة الجيزة، و53 لجنة بدائرة مركز شرطة ملوى، لافتًا إلى أن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ووكلاء المرشحين تابعوا الانتخابات جيدًا.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم ، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ قليل، إنه تقدم أحد المرشحين بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتم فحص التظلم، وقرر مجلس إدارة الهيئة قبوله شكلًا أو رفضه موضوعًا و إخطار المتظلم.











