غسان سلامة: الوضع هش في ليبيا وهناك انتهاك مستمر لوقف إطلاق النار ..فيديو

أكد غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أنه سيتم عقد اجتماع الشهر القادم لمتابعة ما وصلت إليه الأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الموقف على الأرض والهدنة أصبحت هشة جدًا وغالبًا انتهت لانه مازالت هناك هجمات جديدة تحدث على الأراضي الليبية.





وأوضح "سلامة" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه في إطار تنفيذ مقررات مؤتمر برلين بشأن الاحداث في ليبيا، صدر قرار الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في السيطرة على أنشطة منع وحظر السلاح، كما عقد اجتماع وزاري على هامش المؤتمر الامني بميونخ لحل الأزمة الليبية وكان أول اجتماع متابعة من المنظمات والدول التي حرصت على حضور المؤتمر.





وأضاف غسان سلامة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: "ليس هناك اي طرف من الاطراف المتصارعة في ليبيا تخلى حتى الآن عن مبدأ الهدنة والمنظمات الدولية تسعى للوصول الى حل لإنهاء تلك الأزمة.





وأشار إلى أن مساحة الدولة الليبية تبلغ أكثر من ثلاث أضعاف فرنسا وإذا ما تم حظر السلاح يتم انتهاكه عن طريق الجو والبحر والبر مما يعني أن مراقبة تنفيذ حظر تصدير السلاح يتطلب الكثير من الجهد والكثير من التعاون الدولي لتغطية آلاف الكيلومترات من الخطوط الساحلية والبرية.





ودعا الدول الكبرى والمنظمات الدولية للمساعدة في الحد من حظر السلاح، لأن حجم الدولة الليبية كبير وهي أشبه بالقارة، كما أن الوضع مازال ينتهك في الميدان وهش وغالبًا ما يتم انتهاك وقف إطلاق النار في ليبيا.