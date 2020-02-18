لجنة لاختيار المتدربين المرشحين للبرنامج القومي للمسئول الحكومي المحترف في البحيرة

تواصل لجنة اختيار المتدربين المرشحين للبرنامج القومي للمسئول الحكومي المحترف برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أعمالها لليوم الثالث على التوالي في إطار التنسيق بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية للتدريب بشأن التطوير المؤسسي لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تزامنا مع التحول الرقمي وفي ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠م.





أكد المحافظ على أهمية البرنامج التدريبى المسئول الحكومى المحترف لرفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير المهارات القيادية والشخصية لهم لإعداد مسئول حكومي على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية موجها جميع العاملين الملتحقين بالبرنامج بضرورة الاستفادة القصوى من المحتوى التدريبي للبرنامج، وتطبيق ذلك على بيئة العمل لديهم.

اقرأ أيضا:

وأشار المحافظ إلى أن تنمية الكوادر البشرية من الشباب هي ما يهم الدولة في الفترة الحالية والتي تلعب دورًا هامًا في تغيير منظومة العمل من خلال إحداث تنمية مستدامة، مؤكدا أن نجاح المؤسسات يعتمد على إيجاد أفضل العناصر البشرية لتحقق الأهداف الاستراتيجية المستهدفة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهال بلبع بانه سيتم اختيار عدد 200 متدربا من إجمالى المتقدمين والبالغ 344 متقدما بمنتهى الشفافية والحيادية ممن تتوافر لديهم المقومات التى تؤهلهم للالتحاق بالبرنامج ضمن المرحلة الاولى والمقرر أن يبدأ خلال الشهر القادم

وأشارت إلى فتح باب التقدم للمرحلة الثانية على الفور خلال الأسبوع الجارى لاختيار 200 متدرب آخر ليصبح اجمالى عدد المترشحين لحضور البرنامج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاكاديمية الوطنية للتدريب 400 متدرب من مقدمي الخدمات الجماهيرية بالديوان العام والمديريات والإدارات التابعة بهدف رفع كفاءة مقدمي الخدمات الجماهيرية تزامنا مع التحول الرقمي للدولة تحت مظلة ( المبادرة القومية المسئول الحكومي المحترف ) التي تهدف لرفع جودة الخدمات المقدمة الأمر الذى يزيد من رضا المواطن نحو الخدمات المقدمة على جميع المستويات