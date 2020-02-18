بشير الديك عن محمد رمضان: مش كل أسمر يبقى أحمد زكي.. فيديو

علق السينارست بشير الديك على محاولة الفنان محمد رمضان تشبيه نفسه بالفنان الراحل أحمد زكي، وقال فى تصريحات ل"صدى البلد"،" ليس كل فنان أسمر ونحيف يبقى أحمد زكي"، وتابع أن "زكي" فنان من طراز خاص، وله مدرسة يتعلم منها الجميع ومثله الفنانة الراحلة سعاد حسني.





ولفت إلى أن زكي كان يتقمص الأدوار بشكل لايتخيل أن أحد يقدمها مثله، وأكد أن أول ما الكاميرا كانت تعمل كان يتحول زكي إلى شخص آخر تماما، ويري بشير الديك أن الفنان محمد رمضان سوبر ستار ولكن فى العنف، والأفلام الغريبة التى يقدمها مثل عبده موته وغيرها.





ولا يوجد مشكلة لدى الكاتب بشير الديك فى تقديم سيناريو لرمضان ولكن بشرط ان يكون هناك مخرج متمكن ن أدواته، وقال إن "رمضان" إذا وجد من يوجهه سيكون شخصية مغايرة تماما لما هو عليه، وضرب مثلا بالدور الذي قدمه فى فيلم " الكنز" مع المخرج شريف عرفه.





وأضاف "يشير" أن رمضان لا يشغل عقله سوى بالتظاهر وإثبات أنه "نمبر وان"، ولفت إلى أن هذا الأمر ليس بالرغبة، وأكد أن الألقاب لاتؤخذ هكذا، وأن عليه أن يعمل كثيرا ويقدم موضوعات هادفة ولا يشغل عقله بالألقاب.