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تكنولوجيا

لتطوير ميزة جديدة.. تويتر يستحوذ على Chroma Labs

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:01 ص
Twitter
Twitter
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شيماء عبد المنعم
استحوذت شركة تويتر "Twitter"، على شركة Chroma Labs المطورة لتطبيق Chroma Stories لتعديل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بإنستجرام وقصص فيسبوك وسناب شات.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التقني، فإن هذا الاستحواذ يعني أن موقع التدوينات المصغرة يخطط لإطلاق ميزة جديدة لمنافسة باقى تطبيقات الدردشة والتواصل الاجتماعي ومواكبة المنافسة.

وقال كيفون بيكبور "Kayvon Beykpour"، قائد فريق تويتر، إن موظفي Chroma Labs سوف ينضمون إلى فرق المنتجات والتصميم والهندسة بالشبكة الاجتماعية.

وأعلنت Chroma Labs أيضا على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أنها ستغلق نشاطها التجاري على الفور، لكن يمكن متابعة استخدام تطبيق Chroma  Stories للمستخدمين الحاليين بشكل عادى، وسيتم تحديثه فقط عند حدوث مشكلات على هواتف أيفون، لكنه لن يحصل على ميزات جديدة بعد الآن.

وعلى الرغم من إيقاف تشغيل التطبيق، كشفت الشركة أنها عملية استحواذ كاملة، إذ سينضم موظفي  Chroma Labs إلى قسم المحادثات في تويتر ولكن مرة أخرى، لم يقل المتحدث الرسمي ما إذا كان تويتر يطور ميزة تشبه القصص أم لا.

الجدير بالذكر أن شركة "تويتر" تعمل على طرح مزايا جديدة لنيل رضا المستخدمين، حيث أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي المصغرة خلال الأيام الماضية، ميزة جديدة تسمى "Safe DM"، والتي تعمل على منع المستخدمين من تلقي صور غير مرغوب فيها، ستتيح الميزة للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل بصورة آمنة.
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