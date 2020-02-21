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أخبار العالم

المتحدث باسم التحالف العربي: صنعاء أصبحت مكانًا لتجميع وإطلاق الباليستي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:35 ص
العقيد الركن تركي
العقيد الركن تركي المالكي
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أ ش أ
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي اليوم /الجمعة/ اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مدن سعودية، معتبرًا أن صنعاء أصبحت مكانًا لتركيب وتجميع وإطلاق تلك الصواريخ.

وأوضح المالكي - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صباح اليوم صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية، مضيفا أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين؛ مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار المالكي إلى أن العاصمة اليمنية صنعاء أصبحت مكانًا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق و تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

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