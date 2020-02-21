AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيلها.. تفاصيل وفاة سلوى حجازي بسبب صاروخ إسرائيلي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:45 م
سلوى حجازي
سلوى حجازي
Advertisements
آيه عاطف
تحل اليوم الجمعة 21 فبراير ذكرى رحيل، مذيعة التلفزيون المصرية الشهيرة سلوى حجازي، والتي قدمت عددا من البرامج التلفزيونية، ومثلت التلفزيون العربى في عدد من المؤتمرات الدولية.

توفت سلوى حجازي، في ظروف قاسية حيث توفيت في 21 فبراير 1973 حين كانت في طريق عودتها من بعثة للتلفزيون العربي إلى ليبيا بسبب صاروخ إسرائيلي عام 1973.

وحدثت الواقعة عندما أسقطت طائرات الفانتوم الإسرائيلية الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية الليبية عمدا فوق سيناء المحتلة آنذاك، وهو ما عرف بحادث طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة 114.

وبعد وفاتها منحها الرئيس أنور السادات وسام العمل من الدرجة الثانية عام ١٩٧٣، باعتبارها من شهداء الوطن,

وكانت أسرة المذيعة المصرية الراحلة سلوى حجازي في عام ٢٠٠٣ قد سعت لمحاكمة إسرائيل لإسقاطها طائرة الركاب الليبية، التي كانت على متنها والحصول على تعويضات.

وخاضت رضوى الشريف، ابنة المذيعة المصرية الراحلة، معركة قانونية، لمحاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين تورطوا في المجزرة، بالتنسيق مع أسرة الطيار الفرنسى الذي كان يقود الطائرة، لرفع قضية مشتركة أمام القضاء الفرنسى.

 واتهمت رضوى وزير الدفاع الإسرائيلى، آنذاك، موشى ديان بأنه المسؤول الأول، إذ أعطى الأوامر بتفجير الطائرة الليبية بعد أن رفض الطيار الفرنسى الهبوط في إسرائيل.

أطلقت طائرات فانتوم حربية إسرائيلية صاروخًا على الطائرة فأسقطتها فوق سيناء المحتلة آنذاك، فلقى ركاب الطائرة الـ١٠٦ مصرعهم ومعهم سلوى حجازي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل تحطم مقاتلة تابعة لـ الجيش الإيراني.. فيديو

هجوم صاروخي أم حريق؟.. إيران تكشف سبب سقوط الطائرة الأوكرانية

فكرني بصواريخ حماس على إسرائيل | رامي رضوان يسخر من الهجوم الإيراني

الحرس الثوري الإيراني عن الطائرة الأوكرانية: لم نتوقع أن نؤذي شعبنا

تزويد طائرة نتنياهو بمنظومة دفاع صاروخي

الهبوط وسط العاصفة.. مهارة طيار تنقذ حياة ركاب طائرة إماراتية في بريطانيا.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. طفل يتمنى الموت بسبب التنمر ويطلب من والدته قتله

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس مصر والقناة الناقلة

طقس الجمعة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق السعودية

بملابس شتوية.. زوجة خالد سليم تتألق في باريس

في ذكرى رحيلها.. تفاصيل وفاة سلوى حجازي بسبب صاروخ إسرائيلي

وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.. حقيقة أم شائعة

AdvertisementS

وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.. حقيقة أم شائعة

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

أحمد مرتضى يعلق على مشاركة كهربا مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

تصل لأعلى مستوياتها في 7 سنوات.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

تريند الفن.. باسم سمرة يتعدى على محمد رمضان في حفل زفاف.. أحمد فلوكس يقدم خدمة العمر لـ منى فاروق

ممكن تشيلني.. شيرين تفاجئ حسام حبيب على المسرح.. شاهد

فيسبوك سيدفع لك المال مقابل تسجيلاتك الصوتية.. اعرف أزاي

بالتصفيق الحار.. جماهير الأهلي تدعم فايلر واللاعبين في مطار القاهرة.. فيديو وصور

شاهد.. طفل يتمنى الموت بسبب التنمر ويطلب من والدته قتله

في ذكرى رحيلها.. تفاصيل وفاة سلوى حجازي بسبب صاروخ إسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لامعة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة ملفتة.. إيمى سالم تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

فرصة ذهبية.. مشروعات استثمارية مضمونة 100% فى توجو| تفاصيل