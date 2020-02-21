في ذكرى رحيلها.. تفاصيل وفاة سلوى حجازي بسبب صاروخ إسرائيلي





توفت سلوى حجازي، في ظروف قاسية حيث توفيت في 21 فبراير 1973 حين كانت في طريق عودتها من بعثة للتلفزيون العربي إلى ليبيا بسبب صاروخ إسرائيلي عام 1973.





وحدثت الواقعة عندما أسقطت طائرات الفانتوم الإسرائيلية الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية الليبية عمدا فوق سيناء المحتلة آنذاك، وهو ما عرف بحادث طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة 114.





وبعد وفاتها منحها الرئيس أنور السادات وسام العمل من الدرجة الثانية عام ١٩٧٣، باعتبارها من شهداء الوطن,

وكانت أسرة المذيعة المصرية الراحلة سلوى حجازي في عام ٢٠٠٣ قد سعت لمحاكمة إسرائيل لإسقاطها طائرة الركاب الليبية، التي كانت على متنها والحصول على تعويضات.

وخاضت رضوى الشريف، ابنة المذيعة المصرية الراحلة، معركة قانونية، لمحاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين تورطوا في المجزرة، بالتنسيق مع أسرة الطيار الفرنسى الذي كان يقود الطائرة، لرفع قضية مشتركة أمام القضاء الفرنسى.

واتهمت رضوى وزير الدفاع الإسرائيلى، آنذاك، موشى ديان بأنه المسؤول الأول، إذ أعطى الأوامر بتفجير الطائرة الليبية بعد أن رفض الطيار الفرنسى الهبوط في إسرائيل.

أطلقت طائرات فانتوم حربية إسرائيلية صاروخًا على الطائرة فأسقطتها فوق سيناء المحتلة آنذاك، فلقى ركاب الطائرة الـ١٠٦ مصرعهم ومعهم سلوى حجازي.

تحل اليوم الجمعة 21 فبراير ذكرى رحيل، مذيعة التلفزيون المصرية الشهيرة سلوى حجازي، والتي قدمت عددا من البرامج التلفزيونية، ومثلت التلفزيون العربى في عدد من المؤتمرات الدولية.