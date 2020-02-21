Twitter يختبر ميزة جديدة لتصنيف التغريدات المضللة

يختبر موقع التدوين العالمي تويتر "Twitter"، ميزة جديدة (إذا ما تم تنفيذها) فإنها سوف تبرز بشكل ملحوظ التغريدات المضللة، وفقا لـ NBC News.





وبحسب ما ذكره موقع "engadget"، تضيف الميزة الجديدة من تويتر شارات باللونين الأحمر والبرتقالي إلى التغريدات التي تعتبرها الشركة "مضللة بشكل ضار"، تليها معلومات من مدققي حقائق وصحفيين تم التحقق منهم.





وتظهر الصورة التي نشرها الموقع الاجتماعي، على سبيل المثال، تغريدة حول أوجه التشابه بين فيروس كورونا وفيروس نقص المناعة البشرية، وتوضح رسالة المتابعة أن الكثير من الفيروسات تشترك في سمات فيروس نقص المناعة البشرية، ويضيف أيضا أنه لا يوجد من الأهمية بمكان، أن الميزة تعطي معلومات دقيقة بقدر أهمية التغريدة الأصلية.





وأكد موقع تويتر لـ NBC News، أن الميزة هي "تكرار واحد محتمل" لسياسة جديدة لمكافحة المعلومات الخاطئة التي تخطط الشركة لتنفيذها في الخامس من مارس القادم، وهو نفس اليوم الذي يسري فيه الحظر الذي تم الإعلان عنه مؤخرا على deepfakes.





وقال متحدث باسم الشركة: "إننا نستكشف عددا من الطرق لمعالجة المعلومات الخاطئة وتوفير المزيد من السياق للتغريدات على تويتر، المعلومات الخاطئة هي قضية حرجة وسنختبر العديد من الطرق المختلفة لمعالجتها".





وفي المقابل، يمكن استكمال نظام الإبلاغ بميزة أخرى قادمة تتيح للناس كسب النقاط والشارات لمساعدة الشركة على ضبط النظام الأساسي.





وكما هو الحال مع نظام الإبلاغ، أكد تويتر أنه قد لا ينفذ ميزة المجتمع، وقالت الشركة لشبكة "إن بي سي نيوز": "هذا نموذج تصميمي لخيار واحد يتضمن ردود فعل المجتمع".





جدير بالذكر أن موقع "تويتر" يعمل على أدوات لوقف انتشار المعلومات الخاطئة منذ عام 2017 على الأقل، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقد أعلنت الشركة مؤخرا عن ميزة تتيح للناس الإبلاغ عن التغريدات التي تشترك في معلومات مضللة حول كيفية ومكان التصويت، بالإضافة إلى الأدوات المفصلة في هذا التقرير الأخير، من المحتمل أن تمتلك الشركة أدوات أخرى في الأعمال.