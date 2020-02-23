Google تختبر تبويباً جديداً للتنقل في خرائطها

بدأت شركة جوجل "Google" الأمريكية، في اختبار تبويب جديد في تطبيق خدمة الخرائط التابعة لها، وذلك في أعقاب إطلاق أيقونة وتصميم جديدين للخدمة بمناسبة مرور 15 عامًا على إطلاقها.





ووفقًا لما ذكره موقع "9to5Google"، فإن التبويب الجديد المسمى "اذهب Go"، يجمع كلاً من قسم التنقل Commute القديم، والاختصارات الأخرى ذات الصلة بالتنقل.





وبالنقر على تبويب "اذهب" الجديد، تظهر تبويبات فرعية أخرى، وهي "الوجهات Destinations"، حيث تظهر عناوين المنزل والعمل، بالإضافة إلى الأماكن المحفوظة الأخرى.





وفي الأسفل الأماكن التي تم البحث عنها حسب التاريخ، مثل اليوم، والأمس، والأسبوع الحالي، والأسبوع الماضي، أما التبويب الثاني فهو "التنقل Commute"، بالإضافة إلى تبويبين آخرين، هما "المسارات Lines"، و"المحطات والمواقف Stations and Stops"، اللذان يعرضان خيارات المواصلات العامة.





وأشار الموقع المتخصص في أخبار شركة "جوجل، إلى أن تبويب "اذهب Go" الجديد، الذي يختلف عن النسخة المخففة من تطبيق الخرائط والموجهة للهواتف المنخفضة المواصفات "خرائط جو Maps Go"، متاحا فقط لبعض المستخدمين بعد التحديث إلى الإصدار 10.35.2 من التطبيق.