للحفاظ على خصوصيتك.. كيف تلغى تحديد الموقع على هاتفك؟

يعد تحديد الموقع على الهاتف من الأمور المهمة للمستخدمين، حيث يعتبر طريقة لمنح المستخدمين معلومات عن الطقس والنشرة الجوية، ويعتبر أيضا عاملا من عوامل الأمان، حيث يمكن للمستخدمين ارسال مواقعهم ومشاركتها للأهل والأصدقاء.





وعلى الرغم من ذلك فإن تحديد المواقع يعتبر انتهاكا أيضا لخصوصية المستخدمين حيث تقوم الكثير من التطبيقات التى تتطلب معرفة المواقع التى يرتادها المستخدمون وتقوم بجمع بيانات عنهم مما يجعل هؤلاء المستخدمين عرضة للخطر، وذكر موقع Elite Daily كيفية إغلاق المواقع على هواتف أندرويد و iOS .





ولعمل ذلك اضغط على قائمة الضبط settings ، ثم اضغط لأسفل وحدد الخصوصية أو Privacy وعندها سترى Location Services أو خدمات الموقع وإذا كانت مفعلة فاضغط off.





وإذا أردت أن تمنع التطبيقات التى تتطلب معرفة المواقع وتقوم بتتبعها فعليك بالدخول على قائمة الضبط والنزول لأسفل، وستظهر لك كل التطبيقات التى تقوم بتتبع موقعك، وستجد خياران Always دائما أو Never أبدا، وعليك اختيار Never لمنعها تماما.





ويجب على المستخدمين عندما يقوموا بتنزيل أى تطبيق ألا يسمحوا للتطبيقات بأن تقوم بتتبع الموقع ، عن طريق اختيار Don't Allow .