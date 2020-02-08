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تكنولوجيا

تحديث في جوجل كروم لحماية المستخدمين من الاختراقات

السبت 08/فبراير/2020 - 05:00 م
تحديث لجوجل كروم
تحديث لجوجل كروم يحمى المستخدمين من الاختراقات
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ندى على
أجرت شركة جوجل بعض التعديلات المهمة على محرك البحث Google Chrome "جوجل كروم" ليكون قادرا على إخبار المستخدمين وتنبيههم بالتحميلات الضارة. 

ووفقا لـ جوجل فإن جوجل كروم سيقوم بوقف تفعيل الروابط والملفات والتحميلات الضارة والتى تحتوى على ملفات خبيثة، ثم إصدار تغطية لملفات أكثر تدريجيا للسيطرة على هذه الهجمات.

ويعد تحديث جوجل كروم للتخفيف من مخاطر هذه الهجمات سريعا، والحد من الهجمات والاختراقات التى يتعرض لها مستخدمو جوجل، ومن المقرر أن تقوم الشركة بتفعيل هذا التحديث بشكل كامل في شهر أبريل القادم.      

ويتعرض كثير من المستخدمين للاختراق ونزول البرامج الضارة عند دخولهم على بعض المواقع لتحميلهم تطبيقات معينة أو غيرها، والغريب في الأمر أن أكثر هؤلاء المستخدمين قاموا بالدخول على برامج موثوق منها محركات بحث مثل جوجل كروم أو متجر Google Play وغيرها. 

وواحدة من الأمور الاحتياطية التى يجب على المستخدمين فعلها حتى لا يقعوا فريسة للهجمات الإلكترونية والاختراقات هى أن يكونوا حذرين من فتح مرفقات أو برامج أو حتى رسائل من مصادر لا يعرفونها أو حتى غير مألوفة لديهم. 


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