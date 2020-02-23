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تكنولوجيا

كشف بيانات أكثر من 120 مليون أسرة في مخزن Amazon S3

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:01 ص
Amazon S3
Amazon S3
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شيماء عبد المنعم
أصبحت قواعد البيانات المكشوفة شائعة جدا، ولكن قد تكون هذه القاعدة أكثر خطورة من معظمها، اكتشف الباحثون في UpGuard أن شركة تحليل السوق الأسترالية تتراد Tetrad، تركت بيانات عن 120 مليون أسرة مكشوفة في مخزن Amazon S3.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإن البيانات عبارة عن مزودين مثل Experian Mosaic و Clarizas / Nielsen PRIZM وكذلك عملاء Tetrad مثل Chipotle و Kate Spade و Bevmo.

وتباينت المعلومات من مصدر إلى آخر، ولكنها شملت في كثير من الأحيان تفاصيل حساسة مثل الأسماء والعناوين وعادات الشراء، على سبيل المثال، قامت بيانات Experian Mosaic بترتيب المستخدمين إلى أنواع تستند إلى عوامل مثل الدخل.

واستجابت شركة تتراد بسرعة، وصرحت شركة UpGuard بأنها عثرت على Tetrad وأبلغتها بمعلومات المكشوفة في الثالث من فبراير الجاري، وأدى ذلك إلى إغلاق البيانات في 10 فبراير.
 
وليس من المؤكد إذا كان أي شخص إلى جانب UpGuard أو Tetrad قام بالوصول إلى البيانات.

وتؤكد النتائج إحدى المشكلات المتعلقة بجمع البيانات على نطاق واسع، لا يثير فقط مخاوف بشأن ما تفعله الشركات ببياناتك، بل يزيد أيضا من فرص وقوع هذه البيانات في الأيدي الخطأ.

ويعد ذلك أيضا تذكيرا صارخا بأن بياناتك آمنة فقط مثل الحلقة الأضعف في السلسلة، خطأ بسيط من جانب شريك يمكن أن يجعل التدابير الأمنية للشركة بلا معنى.
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