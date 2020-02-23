جوجل تتوصل لصفقة حماية لبيانات مستخدميها فى أمريكا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة جوجل قد توصلت إلى اتفاق مع مدعين عامين في عدد من الولايات الأمريكية حول كيفية تعامل المسئولين الحكوميين مع قضية الوصول لمعلومات وبيانات مستخدمى الشركة، فى إطار تحقيق يتهم الشركة بممارسة الاحتكار.

ووفقا لوثيقة حصلت عليها الصحيفة فإن الاتفاق مشروط بقيام مسئولى الولايات بحماية البيانات السرية للمستخدمين، وما يمكن أن يقوم المسئولين بمشاركته.





وكجزء من التحقيق فإن المدعين العامين بقيادة كين باكستون مدعى عام ولاية تكساس قاموا باستجواب الشركة عن جمعها لمعلومات المستخدمين من خلال الإعلانات التى تديرها.





وفي أكتوبر الماضى طالبت جوجل محكمة أمريكية بضرورة تقديم المسئولين مذكرة حماية عند الاطلاع على المعلومات التى تخص المستخدمين، ورفعتها إلى مدعى عام ولاية تكساس.





وطالبت جوجل أيضا بوضع قيود على مسئولى الولايات الذين يعملون لصالح الشركات المنافسة لجوجل ومنها شركة News Corp للإعلام، وكذلك محرك البحث الروسي ياندكس.





وتم الإعلان عن التحقيق في سبتمبر الماضي وتكون من مدعين عامين ل 48 ولاية، وتم اتهام جوجل بممارسة الاستخدام الغير عادل لسلطتها في بسبب تواجدها في عدد كبير من الأسواق العالمية، بما فيها البحث على الإنترنت، وقيامها بصناعة محتوى إعلامى، وكذلك إدراتها لأنظمة تشغيل هواتف أندرويد.



