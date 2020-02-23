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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بتطوير المحميات الطبيعية لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم

اجتمع  الرئيس  عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة".

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن  الاجتماع تناول جهود تطوير القطاع البيئي والمحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف راضى أن الرئيس وجه بتحقيق التكامل والتناغم ما بين تنمية القطاع البيئي واستغلاله سياحيًا واستثماريًا وبين المردود الصحي والمجتمعي على المواطنين. 

كما وجه بانخراط الشباب والقطاع الخاص في أنشطة مشروعات وزارة البيئة، وتقديم المحميات الطبيعية للسياحة العالمية بتطويرها على نحو يليق بقيمتها وبمكانة مصر، وليكون ذلك التطوير قيمة مضافة لتلك المواقع الطبيعية الفريدة على نحو يعزز من مكانتها على خريطة المواقع السياحية المتميزة على مستوى العالم .
الرئيس السيسي يوجه بتطوير المحميات الطبيعية لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية
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