إحنا مش عصابة يا أستاذ .. رد ناري من الطيار الموقوف على محمد رمضان





رد الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف بشأن أزمة الطائرة ، على تصريحات محمد رمضان الذي أكد فيها أن لديه رخصتين.





وأكد "أبو اليسر"، خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "فين الرخصتين.. موجود فين في العالم ده".





وعن حقيقة طلبه أموال من محمد رمضان ، تابع قائلا : "والله ما طلبت من محمد رمضان ولا مليم.. أنا مش بهتم بالفلوس ، إحنا مش عصابة يا أستاذ محمد رمضان".





ونفى أبو اليسر، أنه من دعا محمد رمضان للتصوير داخل الكابينة : "استحالة.. وحياة ابني ما حصل".





وأكد الطيار أبو اليسر أن محمد رمضان موهوب ومحبوب، ولكن تصرفاته تسيىء له ، مستطردا:"بيتريق عليا وأنا في هذه المشكلة".









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