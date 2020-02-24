AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إحنا مش عصابة يا أستاذ .. رد ناري من الطيار الموقوف على محمد رمضان

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:53 ص
محمد رمضان والطيار
محمد رمضان والطيار
Advertisements
عبد العزيز جمال

رد الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف بشأن أزمة الطائرة ، على تصريحات محمد رمضان الذي أكد فيها أن لديه رخصتين.

وأكد "أبو اليسر"، خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "فين الرخصتين.. موجود فين في العالم ده".

وعن حقيقة طلبه أموال من محمد رمضان ، تابع قائلا : "والله ما طلبت من محمد رمضان ولا مليم.. أنا مش بهتم بالفلوس ، إحنا مش عصابة يا أستاذ محمد رمضان".

ونفى أبو اليسر، أنه من دعا محمد رمضان للتصوير داخل الكابينة : "استحالة.. وحياة ابني ما حصل".

وأكد الطيار أبو اليسر أن محمد رمضان موهوب ومحبوب، ولكن تصرفاته تسيىء له ، مستطردا:"بيتريق عليا وأنا في هذه المشكلة".


اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من الطيار المفصول على فيديو محمد رمضان المحذوف.. فيديو

لم أطلب مليما واحدا من الفنان محمد رمضان.. رد الطيار المفصول بعد فيديو محمد رمضان.. فيديو

تصاعد الأزمة بين الطيار الموقوف والفنان محمد رمضان

تبادل اتهامات بين محمد رمضان والطيار المفصول.. أشرف أبو اليسر يفتح النار على الأسطورة.. والفنان يبرئ ذمته.. ومساعد الطيار: بقيت فى الشارع.. القصة الكاملة

الطيار الموقوف: سأتخذ إجراءات قانونية ضد محمد رمضان .. شاهد

الطيار الموقوف يعترف بخطئه في واقعة محمد رمضان .. شاهد

ترشيحاتنا

أنا الحكومة.. لماذا رفض الطيار الموقوف راتب مدى الحياة من محمد رمضان ولجأ للقضاء؟

صديق للشيطان.. شاب ينهي حياة أمه ويقطعها إربًا

أحمد عيد عبد الملك يفجر مفاجأة حول مباراة القمة بعد انسحاب الزمالك من الدوري

بدون أدوية.. نوع مهمل من البذور يخلصك من الكوليسترول

اتحاد الكرة: القمة في موعدها والزمالك لم يرسل خطابا بشأن الانسحاب

دعاء شهر رجب مكتوب.. ردده لزيادة الرزق والتوفيق في العمل والوصول إلى أفضل حال

AdvertisementS

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

بعد أزمة أسيوط .. ضربة جديدة لـ حمو بيكا في الاسكندرية | تفاصيل

الدولار يسقط .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 24-2-2020

مارست الجنس مع 6 أشخاص وماتت.. تفاصيل وفاة مدمنة داخل زراعات الجيزة

استقالة اللجنة الخماسية.. نجم الأهلي والزمالك السابق يفتح النار على اتحاد الكرة

تحذير هام من الأرصاد بخصوص طقس اليوم الاثنين | اعرف التفاصيل

أحمد عيد عبد الملك يفجر مفاجأة حول مباراة القمة بعد انسحاب الزمالك من الدوري

اصحى لنفسك يا ابني وبطل هبل.. أنا ممكن أوريك| باسم سمرة يقصف جبهة محمد رمضان| فيديو

دعاء شهر رجب مكتوب.. ردده لزيادة الرزق والتوفيق في العمل والوصول إلى أفضل حال

إحنا مش عصابة يا أستاذ .. رد ناري من الطيار الموقوف على محمد رمضان

أخبار الرياضة ليلا.. الأهلي يكشف حقيقة فيديوهات السوبر.. عقوبات انسحاب الزمالك.. تركي آل الشيخ يساند الخطيب

صديق للشيطان.. شاب ينهي حياة أمه ويقطعها إربًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان زوجة تامر حسني في لندن.. شاهد

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص