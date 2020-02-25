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مرأة

9 عوامل تزيد من حرقان المعدة والصدر.. زيادة الوزن والحمل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:30 م
حرقان المعدة والصدر
حرقان المعدة والصدر
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آية التيجي

يسبب حرقان المعدة والصدر في ألم بمنطقة الصدر، حيث يشعر بها المريض خلف عظمة الصدر مباشرةً، وغالبًا ما يكون الألم الناتج عن حرقان المعدة والصدر أسوأ بعد الأكل أو في المساء أو عند الاستلقاء أو الانحناء.

ويعتبر حرقان المعدة والصدر من الأعراض الشائعة، ولكنه أحد الأعراض التي لا تستدعي القلق، و يمكن لمعظم الناس علاج مشكلة حرقان المعدة والصدر من خلال ممارسة بعض التغييرات في نمط الحياة وتناول أدوية دون وصفة طبية.

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ويكون حرقان المعدة والصدر أكثر ظهورا عندما تتداخل مع روتينك اليومي، وهو ما يتسبب في ظهور عدة أمراض، حيث يمكن ان تطلب مشورة طبية على الفور، إذا ظهرت إحدى الأعراض أو كلها.

عوامل خطر تزيد من حرقان المعدة والصدر:

ويمكن لتناول بعض الأطعمة والمشروبات في أن تَتسبب بـ الإصابة بـ حرقان المعدة والصدر لدى البعض، ومن ضمنها، 

1- الأطعمة الغنية بالتوابل.

2- البصل.

3- الأطعمة الحمضية.

4- منتجات الطماطم، مثل الكاتشاب، أو الأطعمة الطماطم المسبكة 

5- الأطعمة الدسمة أو المقلية

6- النعناع

7- الشوكولاتة

8- المشروبات الكحولية والغازية، القهوة أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين.

9- زيادة الوزن أو الحمل أيضًا من شأنه أن يزيد من خطورة الإصابة بحرقة المعدة والصدر.

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