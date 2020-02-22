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مرأة

يعالج السرطان.. فوائد غير متوقعة لـ سم الثعبان

السبت 22/فبراير/2020 - 02:42 م
فوائد سم الثعبان
فوائد سم الثعبان
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آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة شمال كولورادو، أن سم الثعبان يمكن أن يقتل أورام سرطان الثدي، والقولون، مما يجعل سم الثعابين علاج للمئات من مرضى السرطان.

وأفاد الباحثون المشرفون ، أنه من المحتمل ان يكون سم الثعبان، حيث يمكن ان يكون علاج ضد الأمراض التي تصيب الإنسان بعد إجراء الأبحاث الأولية على الخلايا السرطانية التي ينموها المختبر.

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وأضاف الباحثون، إلى أن سم الثعبان يمكن أن يكون فعالا في تدمير الخلايا السرطانية، والتي يمكن أن تكون قاتلة للإنسان، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ولا يزال اكتشاف العقاقير الجديدة مستمرة، حيث يمكن لسم الأفعى ان يكون علاج  فعال للسيطرة على الأورام السرطانية،  وذلك لأنها تحتوي على عدد لا يحصى من البروتينات والمواد الكيميائية.

ويتم صناعة دواء Captopril من سم الثعبان، وهو دواء يستخدم لارتفاع ضغط الدم، لقد تم استخدامه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ حوالي 40 عامًا ، وقد دفع البحث عن المزيد من الأدوية الجديدة باستخدام سم الأفاعى. 

وعلق الدكتور ستيفن ماكيسي، المشرف على الدراسة في جامعة الأمم المتحدة، أن سم الثعبان يمكن ان يكون هدف محتمل لمكافحة الأورام السرطانية، حيث أنه يهاجم خلايا السرطان البشرية بطرق فريدة

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