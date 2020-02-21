لهذه الأسباب الخطيرة.. أطفال الأنابيب أكثر عرضة للوفاة مبكرًا

ويعاني واحد من كل سبعة أزواج من العقم، وقد ساعدت تقنيات الإنجاب المساعدة (ART) ملايين الأشخاص على إنجاب أطفال أصحاء في السنوات الأخيرة، تم تنفيذ أكثر من 75،000 عملية تلقيح صناعي في جميع أنحاء المملكة المتحدة في عام 2017 ، وفقًا للوكالة الدولية للخصوبة.



ومع ذلك ، تشير الدراسات السابقة إلى أن حالات الحمل في أطفال الأنابيب تأتي مع زيادة خطر إصابة الأطفال بعد الولادة ببعض المضاعفات، مثل: انخفاض الوزن عند الولادة، و الإصابة بالعيوب الخلقية، وصعوبة التنفس، ونقص نمو الرئة.



وفي الدراسة الحالية، قام الباحثون بتحليل بيانات حول 2.8 مليون طفل مولود في السويد على مدى فترة 30 عامًا، ووجد نتائج الدراسة، انه توفي منهم 7236 طفلًا قبل إتمامه سنة واحدة.



ووجد الباحثون، أن الأطفال الذين يتم ولادتهم من خلال التلقيح الاصطناعي لديهم خطر أعلى بنسبة 45 في المائة من الوفاة قبل بلوغهم عمر العام الأول مقارنةً بالأطفال الذين يتم ولادتهم ولادة طبيعية.



وقال البروفيسور كيني رودريغيز فالبرغ ، مؤلف الدراسة الرئيسي، إنه من المهم أن نلاحظ الأطفال الذين تمت ولادتهم عبر التلقيح الصناعي في العام الأول لهم بعد ولادتهم، وذلك لتجنب زيادة خطر وفيات الرضع إلى حد ما.