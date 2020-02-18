AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا ترميه بعد اليوم.. 5 فوائد لـ قشر الموز

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:31 م
قشور الموز
قشور الموز
Advertisements
آية التيجي
فوائد الموز عديدة لاحتوائه على المعادن، والزنك، والكالسيوم، والألياف، والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، ويمكن تناول الموز بصورته الطبيعية، أو يتم خلط الموز داخل عصيرك المفضل للحصول على فوائد الموز كلها.

ويمكنك الاستفادة من الموز عبر طهيه بطرق مبتكرة ، كـالاستمتاع بتناول ساندويتش زبدة الموز محلية الصنع أو خبز الموز، أو  فطائر الموز المحلاة بالعسل الأبيض، وفي السطور التالية نرصد لك فوائد الموز بالكامل.


اقرأ أيضا:

تعبيرات الوجه ليست مقياسًا للمشاعر.. لهذه الأسباب

احذر.. ضربات الرأس في كرة القدم تصيب اللاعبين بمشاكل خطيرة


ولا يعرف الكثير فوائد قشر الموز، حيث أنه بدلا من إلقاء  قشور الموز، ليس عليكي سوى الاحتفاظ بها، حيث أن تناول قشر الموز، مرة واحدة في الأسبوع من خلال خلطه بقليل من الماء والعسل الأبيض، يمكن ان يكون له العديد من الفوائد غير المتوقعة، ومنها:

1- يساعد فى التخلص من سموم الجسم.

2- يتصدى لمشكلة اصفرار الأسنان.

4-  يخلصك من مشكلة الانتفاخ التي تؤثر بالسلب على الجسم.
5-  يساعد فى الحماية من مشكلة الأرق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشور البصل؟

للسيدات فقط.. ماذا يحدث إذا تناولت قشر الموز

إياك أن ترمي قشور هذه الفواكه.. تعالج السمنة والسرطان

6 استخدامات مذهلة وغير متوقعة لـ قشر البطاطس.. تعرفى عليها

6 استخدامات مذهلة لقشر الموز.. يساعد على تبييض الأسنان.. محاربة الصداع وإطالة عمر النباتات

أبرزها إمداد البشرة بـ فيتامين سي.. للموز 3 فوائد لـ علاج الشعر

ترشيحاتنا

أصابني الرعب.. مدافع صن داونز يكشف لـ «صدى البلد» رد فعله عقب معرفته بمواجهة الأهلي

خاص.. كواليس إصابة مدير شركة في مول سيتي ستارز بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

إسماعيل يوسف يرد على تصريحات نجم الأهلي السابق حول مباراة السوبر المصري

أسباب تمسك اتحاد الكرة بإقامة قمة الدوري فى موعدها.. فضل يوضح

حكم مقولة «بياكل رز مع الملايكة».. داعية يحذر

حازم إمام: ميزة واحدة فى كارتيرون تمنح الزمالك لقب السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

شرب دم البقر .. عادات غريبة في أفريقيا.. تعرف عليها