لا ترميه بعد اليوم.. 5 فوائد لـ قشر الموز

، ليس عليكي سوى الاحتفاظ

بها، حيث أن تناول قشر الموز، مرة واحدة في الأسبوع من خلال خلطه بقليل من الماء والعسل الأبيض، يمكن ان يكون له العديد من الفوائد غير المتوقعة، ومنها: