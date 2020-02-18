لا ترميه بعد اليوم.. 5 فوائد لـ قشر الموز

فوائد الموز عديدة لاحتوائه على المعادن، والزنك، والكالسيوم، والألياف، والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، ويمكن تناول الموز بصورته الطبيعية، أو يتم خلط الموز داخل عصيرك المفضل للحصول على فوائد الموز كلها.
ويمكنك الاستفادة من الموز عبر طهيه بطرق مبتكرة ، كـالاستمتاع بتناول ساندويتش زبدة الموز محلية الصنع أو خبز الموز، أو فطائر الموز المحلاة بالعسل الأبيض، وفي السطور التالية نرصد لك فوائد الموز بالكامل.
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ولا يعرف الكثير فوائد قشر الموز، حيث أنه بدلا من إلقاء قشور الموز، ليس عليكي سوى الاحتفاظ بها، حيث أن تناول قشر الموز، مرة واحدة في الأسبوع من خلال خلطه بقليل من الماء والعسل الأبيض، يمكن ان يكون له العديد من الفوائد غير المتوقعة، ومنها:
1- يساعد فى التخلص من سموم الجسم.
2- يتصدى لمشكلة اصفرار الأسنان.
4- يخلصك من مشكلة الانتفاخ التي تؤثر بالسلب على الجسم.
5- يساعد فى الحماية من مشكلة الأرق.