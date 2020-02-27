AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

iPhone XR الأول.. تعرف على أكثر الموبايلات مبيعا في السوق

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:41 ص
iPhone XR
iPhone XR
Advertisements
قسم التكنولوجيا
هناك الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يريدون معرفة الأجهزة الأكثر شعبية فى العالم، ويأتى العملاق الأمريكى آيفون فى صدارة قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا خلال العام السابق خاصةً آيفون XR ، بحسب آخر الإحصائيات من منظمة Omdia المتخصصة في أبحاث التكنولوجيا. 

وفقًا لـ Omdia، جاء iPhone XR الأعلى مبيعًا فى القائمة بأكثر من 9 ملايين جهاز عن شقيقه الأصغر iPhone 11، حيث بلغت إجمالي مبيعات الجهاز فى 2019 أكثر من 46.3، وفى 2018 حوالى 23.1 مليون نسخة، وجاء فى المركز الثانى iPhone 11 بإجمالى مبيعات وصلت 37.3 مليون جهاز منذ طرحه فى سبتمبر الماضى.

وقال Jusy Hong ، مدير الأبحاث في Omdia: إن آبل تحتل باستمرار المركزين الأول والثاني في تصنيفات الهواتف الذكية العالمية الأكثر مبيعًا، واحتفظت بهذه المكانة لأكثر من 5 سنوات على التوالي .

وأوضحت Omdia أن iPhone 11 جاء فى المرتبة الثانية بسبب سعره المثالى ، والدليل أن iPhone 11 المقدم فى عام 2019 أغلى بـ 50 دولارًا فقط من iPhone 7 المقدم لعام 2016 .

واحتلت سامسونج الكورية الجنوبية المركز الثالث بهاتفها جلاكسى A10 حيث وصلت المبيعات إلى 30.3 مليون جهاز، وجاءت مراكز الرابع والخامس من نصيب جلاكسى A 50 ، A 20 .

وظهرت سيطرة آبل تمامًا بحلول iPhone 11 Pro Max فى الترتيب السادس كأكثر الهواتف الذكية مبيعًا بإجمالى 17.6 مليون جهاز ، يليه iPhone 8 بـ 17.4 مليون نسخة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

iPhone 2020 بدون نوتش وFace ID.. تعرف على التفاصيل

آبل تخطط لإطلاق هاتف iPhone الأصغر والأرخص في هذا الموعد

يا أهلا بالإجازة .. آبل صنعت 70 مليون آيفون لبيعها في الإجازات

بـ 4 كاميرات.. سعر ومواصفات iPhone 12 الجديد.. صور

ترشيحاتنا

وفاء وتقدير.. انهيار إلهام شاهين ويسرا من البكاء في جنازة مبارك

المستشفى سيطردها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإنقاذ طفلة من الموت

جوجل يصيب أليكسيس سانشيز نجم إنتر ميلان بفيروس كورونا

اهم الاخبار: الكويت تكرم حسني مبارك .. وفاة إعلامية بسبب المخدرات.. ارتفاع سعر الدولار

منسق صن داونز يكشف سر ضحكته الساخرة عقب إعلان مواجهة الأهلي

اتحاد الكرة كافأ الزمالك بالاستيلاء على 8 ملايين دولار.. مرتضى منصور يهاجم اللجنة الخماسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مشجر ومكياج ناعم.. شاهد إطلالة شيرين عبد الوهاب فى آخر حفلاتها

شاهد.. بريطانيا تغرق ورئيس الوزراء يرقص ويغني.. غضب شعبي ضد جونسون

شر انتقام.. شاهد كويتي يشعل النار في سيارة شرطة وهو بداخلها