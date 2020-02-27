iPhone XR الأول.. تعرف على أكثر الموبايلات مبيعا في السوق

هناك الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يريدون معرفة الأجهزة الأكثر شعبية فى العالم، ويأتى العملاق الأمريكى آيفون فى صدارة قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا خلال العام السابق خاصةً آيفون XR ، بحسب آ خر الإحصائيات من منظمة Omdia المتخصصة في أبحاث التكنولوجيا.





وفقًا لـ Omdia، جاء iPhone XR الأعلى مبيعًا فى القائمة بأكثر من 9 ملايين جهاز عن شقيقه الأصغر iPhone 11، حيث بلغت إجمالي مبيعات الجهاز فى 2019 أكثر من 46.3، وفى 2018 حوالى 23.1 مليون نسخة، وجاء فى المركز الثانى iPhone 1 1 بإجمالى مبيعات وصلت 37.3 مليون جهاز منذ طرحه فى سبتمبر الماضى.





وقال Jusy Hong ، مدير الأبحاث في Omdia: إن آبل تحتل باستمرار المركزين الأول والثاني في تصنيفات الهواتف الذكية العالمية الأكثر مبيعًا، واحتفظت بهذه المكانة لأكثر من 5 سنوات على التوالي .





وأوضحت Omdia أن iPhone 11 جاء فى المرتبة الثانية بسبب سعره المثالى ، والدليل أن iPhone 11 المقدم فى عام 2019 أغلى بـ 50 دولارًا فقط من iPhone 7 المقدم لعام 2016 .





واحتلت سامسونج الكورية الجنوبية المركز الثالث بهاتفها جلاكسى A10 حيث وصلت المبيعات إلى 30.3 مليون جهاز، وجاءت مراكز الرابع والخامس من نصيب جلاكسى A 50 ، A 20 .





وظهرت سيطرة آبل تمامًا بحلول iPhone 11 Pro Max فى الترتيب السادس كأكثر الهواتف الذكية مبيعًا بإجمالى 17.6 مليون جهاز ، يليه iPhone 8 بـ 17.4 مليون نسخة.



