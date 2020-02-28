خالد جلال: أحب مركز الإبداع الفني.. ولا تغريني المناصب.. فيديو

قال المخرج خالد جلال، إنه تحمس في فترة من فترات حياته لكتابة السيناريوهات الخاصة بالأفلام ومن ضمنها «تمن دستة أشرار و برتيته و مقلب حرامية».





وأضاف جلال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قام بكتابة معظم أفلام ياسمين عبد العزيز مثل «الآنسة مامي، وجوازه ميري، أبو بشنب، ومسلسل هربانة منها».





وكشف المخرج خالد جلال أنه أي عمل يتم تنفيذه بقدر من المحبة تكون نتائجه مذهلة للغاية، مؤكدا أن يعشق العمل مع المخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام كونه يمتلك حسا فنيا عاليا، وأيضا مع المخرجة ساندرا نشأت.





وأكد خالد جلال أن الجميع يتعامل داخل مركز الإبداع الفني ضمن أسرة واحدة وهذا هو سر النجاح، ولكنه كشف أنه هناك قسوة شديدة في التدريب فالموجود داخل مركز الإبداع لا يتم تدليله.