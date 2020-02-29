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أخبار البلد

3 كهنة جدد للخدمة بـ إيبارشية ميت غمر وتوابعها

السبت 29/فبراير/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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سامح سلام

احتفلت إيبارشية ميت غمر وتوابعها اليوم السبت بسيامة ثلاثة كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية، وسط أجواء من الفرحة بين أبناء الإيبارشية.


جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر.


وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم: الشماس مينا سمير كاهنًا باسم القس يوسف للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بدقادوس والشماس ميخائيل سامي كاهنًا باسم القس عبد المسيح للخدمة كنيسة الأنبا أنطونيوس بكفر سليمان تادرس.


كما تمت سيامة الشماس مايكل رضا كاهنًا باسم القس فليمون للخدمة بكنيسة كنيسة الملاك ميخائيل عزبة سلامة، شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وشعب غفير.


واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أول أمس الخميس، القس رافائيل باسيلي كاهن كنيسة الشهيد مار مرقس الرسول بجزر فيجي التابعة لإيبارشية ميلبورن، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.


وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع القس رافائيل باسيلي بعض الأمور المتعلقة بالرعاية والخدمة واحتياجات الكنيسة وكيفية تقديم الدعم من أجل نجاح الخدمة هناك.


وأقيمت بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين للراهبات في مصر القديمة، طقوس الرهبنة لإحدى عشرة من طالبات الرهبنة بالدير.


وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة، طقس الرهبنة بحضور ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة ورئيسات أديرة الراهبات.


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