التجميد مستمر .. فرمان سويسري جديد يعمق جراح كهربا فى الأهلي

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الهجومي من قائمة فريقه لمواجهة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب دور الـ 8 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاء استبعاد كهربا من حسابات الأهلي فى مواجهة صن داونز المقبلة بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر والذي يرى عدم حاجة فريقه لجهود اللاعب خلال مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

يذكر أن الأهلي نجح فى الفوز على صن داونز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويعيش كهربا أياما صعبة داخل جدران النادي الأهلي فى ظل تجميده خلال الفترة الحالية من قبل الجهاز الفنى وعدم مشاركته فى أى مباراة خاضها الفريق بالبطولة الإفريقية منذ أحداث السوبر المصري والذي شهد دخول اللاعب في مشادات قوية مع عدد من لاعبي الزمالك.وترى إدارة النادي الأهلي أن اللاعب محمود كهربا أخطأ بدخوله فى مشادات مع لاعبي الزمالك وهو ما أضاع التركيز على زملائه من اللاعبين وحرم الأهلى " الفريق الأفضل " من تحقيق الفوز.