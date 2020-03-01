"الاستئناف" تكشف مفاجأة بشأن إيقاف كهربا ونجم الزمالك إلى نهاية الموسم

كشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف فى اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة حول التظلم المقدم من جانب مسئولي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط بشأن مباراة السوبر المصري وقمة الدورى الممتاز المؤجلة.





قال المستشار عادل الشوربجى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لم أتلق أية سيديهات أو مقاطع فيديو خاصة بعقوبة محمود عبدالمنعم"كهربا" نجم النادى الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك فى الأحداث الصادرة بلقاء السوبر المصري من اتحاد الكرة حتى هذه اللحظة كما يتردد فى وسائل الإعلام.





أضاف: لم يرد إلى اللجنة أى تظلم من قطبي الكرة المصرية حتى يتم تحديد موعد للنظر ودراسة الأمر من كافة الجوانب ومن ثم تخفيف العقوبات أو الإبقاء عليها.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقدم بتظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط، التي جاءت تجاه عدد من نجوم الفريق بعد أحداث مباراة السوبر المحلي والتي أقيمت في الإمارات وانتهت لصالح الفريق الأبيض بضربات الترجيح وجاء ذلك بتوصية من اللجنة القانونية حيث إنها خطوة ضرورية قبل التصعيد للاتحاد الدولي.





كما قرر مسؤولو الزمالك تقديم تظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط، التى جاءت تجاه عدد من لاعبى الفريق بعد أحداث مباراة الفريق الأبيض مع الأهلى فى كأس السوبر المحلى، والتى أقيمت فى الإمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح، إلى جانب التظلم على قرار اتحاد الكرة بشأن لقاء القمة الأخير بين الزمالك والأهلى الذى جاء باعتبار الفريق الأبيض منسحبًا.





وجاء قرار تقديم تظلم من جانب إدارة الكرة بنادى الزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، إلى جانب استقرار مجلس إدارة النادى الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، على اللجوء للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحبًا فى مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0، وذلك بتوصية من اللجنة القانونية حيث إنها خطوة ضرورية قبل التصعيد للاتحاد الدولى.





وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجايى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضًا، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.





واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.





وكانت إدارة المسابقات اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.





واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور على اللجوء للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحبا في مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0.



