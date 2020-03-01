الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي ومحمود علاء.. فيديو

كشف مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن حقيقة بيع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور نجوم الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري.



وقال البلدوزر، عبر تصريحات تليفزيونية: هناك حديث عن نية نادى الزمالك بيع الثنائى التونسي فرجاني ساسي ومحمود علاء خلال الموسم القادم لكون نادى الزمالك فى حاجة إلى الأموال لشراء لاعبين جدد لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.





أضاف: اعتدنا من الزمالك بيع لا يقل عن 10 لاعبين فى المواسم الماضية فى إطار تجديد الدماء، لافتا إلى أن عملية بيع الثنائى ساسي ومحمود علاء هداف الفريق الأبيض ستكون بمبالغ مالية طائلة.



