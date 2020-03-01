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رياضة

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي ومحمود علاء.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 09:54 م
فرجاني ساسي ومحمود
فرجاني ساسي ومحمود علاء
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يسرى غازى
كشف مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن حقيقة بيع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور نجوم الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري.

وقال البلدوزر، عبر تصريحات تليفزيونية: هناك حديث عن نية نادى الزمالك بيع الثنائى التونسي فرجاني ساسي ومحمود علاء خلال الموسم القادم لكون نادى الزمالك فى حاجة إلى الأموال لشراء لاعبين جدد لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

أضاف: اعتدنا من الزمالك بيع لا يقل عن 10 لاعبين فى المواسم الماضية فى إطار تجديد الدماء، لافتا إلى أن عملية بيع الثنائى ساسي ومحمود علاء هداف الفريق الأبيض ستكون بمبالغ مالية طائلة.

يذكر أن النادي الأهلي تعرض إلى خسارة السوبر المصري عقب تلقى الهزيمة أمام غريمه التقليدى النادى الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 فى اللقاء الذى أقيم بالإمارات.
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