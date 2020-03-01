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رياضة

كريستيانو رونالدو في البرنابيو لمتابعة لقاء ريال مدريد وبرشلونة.. صورة

الأحد 01/مارس/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفينتوس، بالمنصة الشرفية بالسنتياجو برنابيو، معقل كلاسيكو الأرض، قبل انطلاق المباراة بعد قليل بين ريال مدريد وضيفه برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويشار إلى أن رونالدو تواجد في مدريد اليوم، الأحد، وقام بالتوقيع على قمصان للنادي الملكي، لمشجعي ريال مدريد.

جدير بالذكر أن جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عادت إلى مدينة مدريد رفقة أبناء النجم البرتغالي، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم،  بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، وفقدان صدارة الليجا.

لم يفز ريال مدريد بأي من مبارياته السبعة الأخيرة في الليغا ضد برشلونة، إذا فشلوا في الفوز بمباراة الليلة فسوف تكون من أسوأ سلسلة له بالكلاسيكو في تاريخ المسابقة.

كريستيانو رونالدو في البرنابيو لمتابعة لقاء ريال مدريد وبرشلونة.. صورة
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