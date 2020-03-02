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ديني

هل المتوفى بمرض كورونا شهيد.. الأوقاف تكشف الحقيقة

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:21 ص
متوفى بـ كورونا -
متوفى بـ كورونا - أرشيفية
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عبد العزيز جمال
كشفت وزارة الأوقاف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص ما نسب إليها من تصريحات تؤكد أن المتوفى بمرض كورونا شهيد.

وأكدت الوزارة في بيان أنها لم تصدر أية فتاوى بشأن فيروس كورونا على الإطلاق، مشيرة إلى أن ما ينسب إليها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأهابت الوزارة من جميع المواطنين تحري أقصى درجات الدقة حرصًا على الأمانة العلمية والوطنية في وقت لا يحتمل إثارة أي لغط في المجتمع.

جدير بالذكر أن صفحات التواصل الإجتماعي شهدت انتشار تصريحات بشأن «من يموت مصابًا بمرض كورونا فإنه شهيد».

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في خطبة الجمعة الماضية أن الأحداث الكبرى التي تحدث في الكون تحدث بقدر الله وإرادته، وأننا لا يجب أن نحملها على معاني الإيمان والكفر.
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