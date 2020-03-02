هل المتوفى بمرض كورونا شهيد.. الأوقاف تكشف الحقيقة

كشفت وزارة الأوقاف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص ما نسب إليها من تصريحات تؤكد أن المتوفى بمرض كورونا شهيد.





وأكدت الوزارة في بيان أنها لم تصدر أية فتاوى بشأن فيروس كورونا على الإطلاق، مشيرة إلى أن ما ينسب إليها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.





وأهابت الوزارة من جميع المواطنين تحري أقصى درجات الدقة حرصًا على الأمانة العلمية والوطنية في وقت لا يحتمل إثارة أي لغط في المجتمع.





جدير بالذكر أن صفحات التواصل الإجتماعي شهدت انتشار تصريحات بشأن «من يموت مصابًا بمرض كورونا فإنه شهيد».



