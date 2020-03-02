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تعليم

تجديد 4 شهادات أيزو لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:53 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التعليم
حصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، على تجديد 4 شهادات لأنظمة الجودة من شركة SGS العالمية المانحة لشهادات الأيزو المعتمدة دوليًا، وهي شهادات في جودة الإدارة، وجودة السلامة والصحة المهنية، وجودة البيئة، وسلامة الغذاء، وذلك وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز خلال شهر فبراير.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مركز تنمية القدرات يقوم بدور كبير في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة بالجامعة على المستوى المحلي والإقليمي، وفقًا لخطة الجامعة في تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب، مشيرًا إلى أن المركز ينظم ورش عمل للقيادات الأكاديمية والإدارية، وأخرى لتنمية المهارات الإدارية لعمداء الكليات والمعاهد، إلى جانب عقد دورات تدريبية لكوادر المراكز والوحدات.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة، أن المركز متخصص في تنمية القدرات المهنية ورفع الكفاءة والتأهيل للقيادات من خلال خبراء متخصصين باستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولي.
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