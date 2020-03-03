فيروس كورونا يهدد اقتصاديات دول الخليج.. خبراء لـ صدى البلد: تراجع أسعار النفط وتأثر حركة التجارة البينية وأعداد السائحين

قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن انتشار فيروس كورونا في الصين وعدد من بلدان العالم؛ سيؤثر سلبيا على كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها السياسية والاقتصادية، وبصفة خاصة؛ الاقتصادات الخليجية.





وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن الاقتصادات الخليجية تعتمد على استيراد السلع الأساسية، ومستلزمات إنتاج المصانع المختلفة، فضلًا عن التأثير السلبي لفيروس كورونا على أسعار النفط، بسبب انخفاض حركة الطيران ووسائل النقل؛ مما سيؤدي إلى انخفاض ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، بشكل كبير.





وتابع: "ينبغي على الدول الخليجية والعربية بصفة عامة أن تتعلم الدرس، من تلك الأزمة، من خلال الاعتماد على الذات، خصوصا فيما يتعلق بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعات الحيوية.





قال علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر والخبير الاقتصادي، إن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في دول الخليج سيؤثر سلبا على اقتصاديات هذه الدول.

وأضاف علي الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وقف السعودية لتأثيرات العمرة يؤثر سلبا على اقتصادها، وكذلك تزايد الأعداد في الكويت وظهور حالات في الإمارات سيؤثر على الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان.

وأكد الخبير الاقتصادي أن حركة السياحة والتجارة من وإلى دول الخليج ستتأثر بتزايد أعداد المصابين بكورونا، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول، مما سبعكس على تباطؤ معدلات النمو.

