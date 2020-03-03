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فيروس كورونا يهدد اقتصاديات دول الخليج.. خبراء لـ صدى البلد: تراجع أسعار النفط وتأثر حركة التجارة البينية وأعداد السائحين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
عصف فيروس كورونا الجديد بالأسواق العالمية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط في عدد من الدول الخليجية بعد تراجع أسعار النفط.

يستعرض صدى البلد آراء الخبراء حول مدى تأثير فيروس كورونا على اقتصاديات الدول العربية التي ظهر بها أو التي لم تظهر.

قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن انتشار فيروس كورونا في الصين وعدد من بلدان العالم؛ سيؤثر سلبيا على كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها السياسية والاقتصادية، وبصفة خاصة؛ الاقتصادات الخليجية.

وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن الاقتصادات الخليجية تعتمد على استيراد السلع الأساسية، ومستلزمات إنتاج المصانع المختلفة، فضلًا عن التأثير السلبي لفيروس كورونا على أسعار النفط، بسبب انخفاض حركة الطيران ووسائل النقل؛ مما سيؤدي إلى انخفاض ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، بشكل كبير.

وتابع: "ينبغي على الدول الخليجية والعربية بصفة عامة أن تتعلم الدرس، من تلك الأزمة، من خلال الاعتماد على الذات، خصوصا فيما يتعلق بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعات الحيوية.

قال علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر والخبير الاقتصادي، إن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في دول الخليج  سيؤثر سلبا على اقتصاديات هذه الدول.

وأضاف علي الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وقف السعودية لتأثيرات العمرة يؤثر سلبا على اقتصادها، وكذلك تزايد الأعداد في الكويت وظهور حالات في الإمارات سيؤثر على الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان.

وأكد الخبير الاقتصادي أن حركة السياحة والتجارة من وإلى دول الخليج ستتأثر بتزايد أعداد المصابين بكورونا، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول، مما سبعكس على تباطؤ معدلات النمو.

فيروس كورونا سدد ضربات قوية لدول الخليج، وانخفضت معدلات النمو المتوقعة بشكل كبير هذا العام، بحسب ما نقلته بلومبرج عن مؤسسة ستاندرد تشارترد البريطانية.

وتأثرت السعودية أكثر من غيرها بانخفاض الطلب على النفط وعرقلة حركة السفر والتجارة، إذ هبط معدل النمو المتوقع من 2.3% إلى 1%.
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