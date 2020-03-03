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أخبار العالم

روسيا تكذب تركيا.. وتكشف العدد الحقيقي للمهاجرين إلى أوروبا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:41 م
روسيا تكشف العدد
روسيا تكشف العدد الحقيقي للمهاجرين إلى أوروبا
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دعاء أبوهشيمة
كذبت روسيا، اليوم الثلاثاء، البيانات الصادرة عن تركيا والدول الغربية بشأن تدفق اللاجئين والأزمة الإنسانية في إدلب؛ مؤكدة أنها "غير صحيحة"؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأٍ عاجل لها.


وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن عدد الذين عبروا من الحدود السورية إلى تركيا لم يتجاوز 35 ألف شخص حتى اليوم. 


وفي سياق المتصل، أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي، بأن موسكو لن توقف القتال ضد الإرهاب في إدلب من أجل حل أزمة الهجرة في أوروبا. 


كان  وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن أن 37 ألف مهاجر أجنبي غادروا الحدود التركية نحو أراضي أوروبا، منذ إعلان أنقرة الخميس الماضي التوقف عن منع المهاجرين من العبور إلى الأراضي الأوروبية. 


وهدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة بفتح الأبواب أمام ملايين اللاجئين الذين يتوقون إلى الفرار إلى أوروبا ما لم يتم توفير المزيد من الدعم الدولي، وهو ما حدث بالفعل، وتوجه المهاجرون إلى الحدود البرية مع اليونان، واستقلوا الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة من إسطنبول. 
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