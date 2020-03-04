البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم: مستمرون في مراجعة بيانات المتقدمين

أعلنت إدارة البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنها مستمرة في عمل مراجعة كل البيانات والوثائق التي تقدم بها السادة المتقدمين لوظائف التربية والتعليم، طبقًا للأحكام والشروط ومعايير المفاضلة المعلنة على البوابة.





وكانت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، قد بدأت فى مخاطبة المرحلة السادسة من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم، الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.





وناشدت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، جميع المتقدمين بمتابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقًا على البوابة، وكذلك متابعة حساب المتقدم على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.



