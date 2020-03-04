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تعليم

البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم: مستمرون في مراجعة بيانات المتقدمين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:54 ص
البوابة الالكترونية
البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت إدارة البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنها مستمرة في عمل مراجعة كل البيانات والوثائق التي تقدم بها السادة المتقدمين لوظائف التربية والتعليم، طبقًا للأحكام والشروط ومعايير المفاضلة المعلنة على البوابة.

وكانت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، قد بدأت فى مخاطبة المرحلة السادسة من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم، الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

وناشدت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، جميع المتقدمين بمتابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقًا على البوابة، وكذلك متابعة حساب المتقدم على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

وأوضحت أن إخطارات موعد الاختبار النفسي للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم، تظهر تلقائيًا على حساب المتقدم على موقع البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، عند إتمام مراجعة جميع أوراق ومستندات المتقدمين.

وأضافت: "في حالة عدم ظهور إخطار موعد الاختبار النفسي، يدل ذلك على أن أوراق المتقدم ما زالت قيد المراجعة".
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