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فن

سلاف فواخرجي ضيفه إنجي علي في برنامج أسرار النجوم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تستضيف الإعلاميه إنجي علي، الفنانه سلاف فواخرجى، غدا الخميس، فى برنامج أسرار النجوم على محطه وراديو نجوم FM 100.6، من 8 إلى 10 مساء.

سلاف فواخرجى ممثلة سورية، ابنه الناقد السينمائى الكبير السورى محمود فواخرجى، ومتزوجة من الممثل السورى وائل رمضان ولديها من الأبناء "علي وحمزة" درست بكلية الاداب جامعة دمشق قسم الآثار، كما التحقت بمعهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية.

بدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث عرض عليها المخرج (ريمون بطرس) أن تلعب دور البطولة في فيلم (الترحال)، ثم قدمت فيلم (نسيم الروح) مع المخرج (عبد اللطيف عبد الحميد)،  للتوالى أعمالها بعد ذلك وخاصة في التلفزيون، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها (أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع)، ومن الأفلام (حليم، ليلة البيبي دول، هوى) وأخير مسلسل خط ساخن مع الفنان حسين فهمى
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