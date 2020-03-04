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أخبار البلد

بوادر الصيف هلت بدري.. الأرصاد: طقس الخميس مائل للحرارة والقاهرة تسجل 28 درجة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:50 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية في مختلف محافظات البلاد الأيام المقبلة وحتى منتصف مارس القادم، استقرارًا تامًا في الطقس، دون أي ظواهر جوية تؤثر على حركة المواطنين أو الأنشطة اليومية.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن جميع توقعات الخرائط تشير إلى وجود طقس مستقر تمامًا يسمح بمزاولة والقيام بكافة الأنشطة اليومية، حيث يكون الطقس دافئا خلال ساعات النهار وإن ظل باردا في بداية الليل وشديد البرودة في آخره، على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم، الخميس، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد وجنوب سيناء، تصاحبه شوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة. 

ويكون الطقس حارا على شمال وجنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه شبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، فضلا عن وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وأمطار على عدة مناطق على أقصى غرب السواحل.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى، 28 للكبرى و15 للصغرى، وعلى الوجه البحري تكون 27 للعظمى و14 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون 28 للعظمى و14 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون 21 للعظمى و14 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 28 للعظمى و17 للصغرى، وعلى شمال الصعيد تكون 30 للعظمى و14 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد تكون 33 للعظمى و15 للصغرى.
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