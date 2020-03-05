توقف بالسيارة ثم غادر مكان الحادث.. النيابة تجري تحقيقات موسعة في اتهام صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة

تجري نيابة قسم الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، بدهس شاب بشارع النيل السياحي بالجيزة صباح أمس ما أدي لإصابته بكسر بالأنف.













وكشفت التحريات الأولية أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م" 31 عاما، فني بمركز سياحي شارع النيل السياحي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة هو من يقود ا لسيارة بعدما توقف للحظات عقب صدم الشاب.





استمعت النيابة لأقوال المصاب الذي اتهم اللاعب صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به ما أدي لإصابته بكسر في عظمة الأنف وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بالشارع موقع الحادث للوقوف علي ملابساته.





وأشارت التحريات الأولية أن المصاب عندما حرر محضر أدلى بأرقام السيارة التي صدمته وقرر أن لاعب النادي الأهلي كان يقودها وبالاستعلام من إدارة المرور عن أرقام اللوحات تبين أنها ملك اللاعب عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك شقيق اللاعب المتهم، ومن المقرر أن تستدعي النيابة اللاعب المتهم بصفته قائد السيارة وقت وقوع الحادث وتستمع لأقوال عدد من شهود العيان.





ومازالت التحقيقات مستمرة.