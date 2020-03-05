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توك شو

خبير: إثيوبيا لا تملك حجة ومصر قدمت أداء رفيع المستوى في مفاوضات سد النهضة.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 09:27 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن إثيوبيا كانت تعول على نفس النهج الذي اتبعته من بداية الأزمة في عام 2012 في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف هاني رسلان في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة "  المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إثيوبيا  تظهر تعاونا شكليا وفي قاعات التفاوض تتبع المراوغة وتضييق الوقت إلى ان يتحول السد إلى أمر واقع .

وتابع :"  اجتماعات واشنطن بها شهود دوليون، وتم وضع سقف لعملية التفاوض وإثيوبيا واجهت موقفا حرجا وصعبا".

واكمل هاني رسلان:"  الوفد الفني المصري قدم اداء رفيع المستوى في مفاوضات سد النهضة وعارض بكامل الحجج القانونية والفنية التي تقلل الضرر على مصر وتوفر لإثيوبيا ما تريد توليده من طاقة".

ولفت هاني رسلان:"  الطرف الإثيوبي ليس لديه حجة او دفاع علمي او فني او استناد من المواثيق الدولية وقرر أن يتغيب عن اجتماعات واشنطن وترك الميدان وهرب من الساحة".

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