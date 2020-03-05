النيل الأزرق نهر دولي.. رسلان: إثيوبيا تنكر الحقائق الجغرافية.. فيديو

قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن النهر الأزرق ينبع في إثيوبيا ويصب في مصر وهو نهر دولي.





وأضاف رسلان في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة "المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الموقف الإثيوبي يعتبر هذا النهر نهرا داخليا وهذا إنكار للجغرافيا والحقائق الجغرافية.





وتابع :" إثيوبيا في حالة غيبوبة وتعند ولا ترغب في التوقيع على الاتفاق، وإثيوبيا تقول إن الوثيقة التي قدمتها أمريكا ليست تعبيرا عن وجهة نظر الدول الثلاث ولكنها تعبر عن وجهة نظر مصر فقط وهذا أمر غير صحيح".





واكمل:" الوفد الفني المصري قدم اداء رفيع المستوى في مفاوضات سد النهضة وعارض بكامل الحجج القانونية والفنية التي تقلل الضرر على مصر وتوفر لإثيوبيا ما تريد توليده من طاقة".



