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أخبار البلد

أسامة هيكل: الحكومة تعاملت بشفافية مع أزمة كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة فى التناول الإعلامي مع أزمة ڤيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك عدة اجتماعات تمت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف أولًا بأول، وكذلك مراجعة السيناريوهات والإجراءات المختلفة عند ظهور أي حالة، والإجراءات فى المنافذ والمطارات المختلفة لمتابعة القادمين من خارج مصر.

وأوضح هيكل فى تصريحاته خلال "منتدى الشارقة للإعلام"، أنه لم يتم تسجيل أى حالات إصابة في مصر قبل أيام ، ومع اكتشاف أول حالة تم الإعلان عنها مباشرة ، وكذلك الإعلان عن حالة ثانية فى اليوم التالى وهما لشخصين أجنبيين،  وظهر امس الخميس  تم الإعلان عن اكتشاف الحالة الثالثة لمواطن مصرى قادما من صربيا.

وانتقد وزير الإعلام حالة السخرية الشديدة على  السوشيال ميديا على مدى الأسابيع الماضية ، وهى الحالة التى أعطت انطباعا لآخرين بأن الحكومة تخفى حالات إصابة وهذا غير صحيح بالمرة، حيث أن منظمة الصحة العالمية تتطابق فى بياناتها مع الحكومة المصرية تماما.

وقال هيكل إن المصريين يتمتعون بخفة الظل ، وهذا من سمات الشخصية المصرية ، ولكن فى مثل هذه الأحوال والتى تمس صحة المواطنين ، فإن  البعض خارج مصر يترجم تلك السخرية،بأنها عدم ثقة في البيانات الرسمية الخاصة بكورونا الصادرة عن الدولة، فإذا ضحكنا نحن على هذه السخرية كمصريين فإن الآخر لا يفهم لغتنا بالضرورة وليس مطالبًا بأن يفهمنا بشكل صحيح.

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