بعد إطلاقها في السعودية.. سعر ومواصفات سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية

قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية في الخليج بالإعلان عن سماعتها اللاسلكية الجديدة+Galaxy Buds، في المملكة العربية السعودية، والتى أعلنت عنها في مؤتمرها الشهر الماضى.
وتحتوي سماعات الأذن الجديدة +Galaxy Buds على مساحة ب 4 جيجا بايت حيث يمكنك تحميل الأغانى والموسيقى التى تريدها، وذلك سيسمح لك التخلي عن الهاتف، والاستمتاع بالموسيقى لوقت طويل بدون الهاتف، بالإضافة إلى خاصية بلوتوث.
وبحسب موقع Android Police فإن السماعات الجديدة + Galaxy Buds متوفرة بألوان الأسود، والأبيض، والفضي، والأصفر، وكذلك اللون الجديد الأزرق السماوى والذى يعتبر جديد من نوعه في ألوان سماعات الأذن التى تطلقها الشركة، وتعتبر سماعات سامسونج الجديدة منافسة لسماعات AirPods Pro التى تصدرها شركة أبل.
ويبلغ سعر سماعات سامسونج +Galaxy Buds حوالى 149 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 2330 جنيها مصريا.
وذكر موقع عالم التقنية أن سماعات +Galaxy Buds تحتوى على بطارية مدة عمل تصل إلى 11 ساعة عمل في شحنها لمرة واحدة، كما يمكن للمستخدمين الحصول على 11 ساعة إضافية من خلال وضع السماعات في حافظة الشحن اللاسلكية الخاصة بالسماعات، والتي تبلغ قدرتها 270 مللي أمبير.
وتتمتع سماعات +Galaxy Buds بقدرات الشحن السريع للمستخدمين وتشغيل السماعات لمدة 60 دقيقة من خلال شحنها لمدة 3 دقائق فقط، سواء عبر كابل الشحن أو باستخدام الشحن اللاسلكي أو الشحن من جهاز لجهاز عن طريق تكنولوجيا Wireless Powershare.