كله تحت السيطرة | التفاصيل الكاملة لواقعة باخرة كورونا بالأقصر

التحرك السريع من أجهزة الدولة وخاصة وزارة الصحة بالتعاون مع أجهزة الأمن ، جعل السيطرة على انتشار الفيروس سهلا بعد تنفيذ كافة إجراءات الكشف والعزل.
وصلت الباخرة إلى مرسى محافظة الأقصر فى تمام الساعة 11 صباح اليوم، وتم عزل الباخرة عن جميع البواخر المتواجدة بنفس المرسي مع تكثيف التواجد الأمني حول المرسي والباخرة.
وأكدت الصحة أن المصابين اثنان من الأجانب و10 من العاملين المصريين من نفس الباخرة، وقد تم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية مشددة، عن طريق منع دخول وخروج أى شخص من الباخرة حتى يتسنى منع انتشار المرض، موضحا بأنه تم عزل المصابين داخل الباخرة وجار التعامل معهم.
وأضافت أنه من المقرر وصول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اليوم إلى الأقصر لمتابعة الحالات موضحا أنه هناك احتمالات بعزل المصريين بمستشفى حميات الأقصر والأجانب لم يتم الإفصاح حتى الآن إلى أى مستشفى سوف يتم عزلهم بها.
واستعدت محافظة الأقصر للتصدي لـ فيروس كورونا، من خلال تجهيز ثلاث سيارات إسعاف تنتشر فى أنحاء مدينة الأقصر وهى سيارات ذاتية التعقيم مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بأي فيروس معدي، والسيارات معقمة ذاتيا ويوجد بها وحدة رعاية مركزة ومجهزة بكافة الأجهزة الوقائية والتى تشمل الزي الطبي المعقم شامل الأقنعة والقفازات وغطاء الرأس تجهيز مستشفى حميات الأقصر التى تقع بمنطقة "الحبيل" لاستقبال فيها حالات العزل.
اقرأ ايضًا:
بوريس جونسون: بريطانيا تواجه اضطرابا كبيرا بسبب كورونا
إجراءات احترازية مشددة في السعودية لمواجهة كورونا
خوفا من فيروس كورونا.. السلطات الأمريكية تلجأ للمروحيات
وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.
وأكد «مجاهد» أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ (pcr) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس كورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.
وأضاف «مجاهد» أنه جارٍ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.
وأكد مصدر بمحافظة الاقصر انه تم تجهيز مرسي خاص بمنطقة البغدادى لعزل الباخرة التى يوجد بها 12 حالة اصابة بفيروس " كورونا " وتم تعقيم المرسي وإبعاد جميع البواخر منه، مشيرا إلى انه تم فرض الحجر الصحي على المصابين داخل الباخرة.
كما شهد مستشفى الحجر الصحي بمدينة النجيلة بمطروح حالة من التأهب والاستعداد لاستقبال ١٢ حالة إصابة جديدة حاملة لفيروس كورونا .